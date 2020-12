Eva González no se quita estos pantalones 'mágicos' que compró en Zara por 30 euros

A pesar de que estamos acostumbradas a verla con vestidos deslumbrantes, diseños de Alta Costura y piezas de impacto para las apariciones televisivas, en su día a día Eva González apuesta por prendas básicas, cómodas y muy versátiles. A la presentadora le encanta apoyar la moda española y es habitual verla lucir modelos comprados en tiendas asequibles de nuestro país como Mango o Zara. Precisamente en esta última se ha comprado este año unos favorecedores pantalones que se han convertido en su comodín ideal para configurar todo tipo de estilismos, desde los más relajados hasta otros mucho más sofisticados. Esta misma semana los ha recuperado dejándonos una nueva idea de cómo combinar este popular diseño al que han sucumbido también numerosas influencers españolas.

Abrigo bicolor

"Entre nube y nube sale el sol" escribía Eva en sus redes acompañando una fotografía en la que posaba con un perfecto look de street style ideal para esta temporada de frío. Siguiendo los pasos de Ester Expósito, optaba por protegerse de las bajas temperaturas con un abrigo bicolor, en su caso camel y negro firmado por Peace & Chaos. Bajo él, llevaba un estilizador estilismo monocolor en el que combinaba top de escote redondeado y el citado pantalón de Zara. Remataba con botines entallados del mismo color y gafas de sol de Versace.

Apuesta por la comodidad

No es la primera vez que se decide por combinar este modelo con prendas y complementos a tono para crear un efecto visual de falso mono, el cual potencia la verticalidad y hace parecer más alta. Al contar con un cinturón ancho incorporado y confeccionado en el mismo tejido que el pantalón, consigue entallar la silueta sin crear cortes visuales, generando un efecto de piernas infinitas incluso sin necesidad de llevar tacones. Hace poco más de un mes, Eva nos dejó una idea similar pero en clave más relajada al sustituir la gabardina por una chaqueta de punto grueso gris y los botines por unas deportibas de cordones.

Toque de color

Unos meses antes, la presentadora de La Voz optó por la combinación de color más atemporal, una apuesta segura con la que es imposible fallar y que resuelve looks de día como el suyo pero también elecciones más formales: el tándem black and white. De esta manera, se decantó por una sencilla camiseta blanca de escote redondeado y manga corta adornada con la frase 'Be Woman' (es decir, 'Sé mujer'). La combinó con el pantalón de Zara y deportivas a tono, concretamente unas Converse de piel negras con plataforma. Para aportar el toque de alegría y color al estilismo, añadió un llamativo bolso amarillo, un diseño bandolera tipo bucket rematado por una borla a tono firmado por la casa española Leandra.

Todo al rojo

La sevillana ha caído rendida de tal forma ante esta prenda que se la ha comprado en dos colores, y es que su precio es también de lo más tentador, puesto que se encuentra disponible a través de la tienda online de la firma por 29,95 euros. Hace un par de meses posaba con la versión en rojo en el descanso de los actos promocionales de La Voz, y lo combinaba con top de canalé sin mangas a juego y sandalias altas de tiras al tobillo rematadas por pompones de colores.