Solo en FASHION enero: Irini Fournier y el estilo 'lady' que arrasará en 2021

Rodeada de flores y árboles, Irini Fournier se convierte en la protagonista del editorial de moda más bucólico del nuevo FASHION enero, ya a la venta por solo 1,90 euros. En el número con el que arrancamos el 2021 Tamara Falcó ocupa la portada e Irini Fournier brilla en las páginas interiores, demostrando que el estilo romántico está en continua evolución y que no solo se construye a partir de vestidos de flores. Con solo 18 años habla cinco idiomas, toca el piano, la guitarra y estudia en la escuela de negocios McDonough de la Universidad de Georgetown. Además, es una apasionada de la moda y no tiene miedo de experimentar a través del vestuario: "Me gusta combinar un abrigo vintage con vestidos supermodernos (...)", cuenta en la entrevista de FASHION enero. Descubre más sobre Irini Fournier en la revista y en este divertido making of de la sesión de fotos.

