Sara Carbonero reinventa el look 'working' con sudadera y chaleco de tendencia

A unos días de comenzar las vacaciones de Navidad, Sara Carbonero continúa inmersa de lleno en sus distintos proyectos profesionales, y es que este 2020 ha sido un año de grandes cambios personales y laborales para ella. Tras cinco años viviendo en Oporto, la periodista y su familia han regresado a Madrid, lo que le ha supuesto, entre otras cosas, el regreso a la radio, trabajo que compaginará con su faceta como empresaria -ha lanzado esta temporada una colaboración entre su marca, Slow Love, y Cortefiel-, así como la de embajadora de distintas firmas de moda y belleza. Precisamente este fin de semana ha estado de rodaje, del que nos ha dado muestra a través de sus redes hace apenas unas horas, permitiéndonos descubrir su look ideal para ir cómoda y estilosa a una larga jornada de trabajo.

Comodísima y estilosa

Esta mañana la presentadora, que adora compartir detalles de su día a día con sus casi 3 millones de seguidores, ha querido contar cómo fue grabar su último proyecto de la mano de L'Oreal Paris, agradeciendo a todos los involucrados en el mismo. Además, ha publicado varias imágenes tomadas tras las cámaras mientras se preparaba para el rodaje, dándonos una idea de look para ir ultracómoda sin renunciar a las tendencias del momento. Sara se suma a la corriente athleisure que, por motivos obvios, tan fuerte ha pegado en este 2020, y luce una sencilla sudadera nude de cuello redondeado y mangas caídas, una pieza básica que, sin embargo, ha conquistado por completo a sus seguidores una vez más.

Aires deportivos

"Me encanta la sudadera, ¿de dónde es?", "Me encanta esa sudadera. Siempre guapísima", "Quiero una sudadera así" o "Qué look más guay" son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación, y es que, a veces las elecciones más minimalistas son las que más triunfan. Además, Sara ha querido combinarla con la que es, indiscutiblemente, otra de las prendas de este año: el chaleco. En su caso, prescinde de los de punto que tanto gustan a las influencers y se decanta por uno en clave deportiva que completa a la perfección su look, un modelo negro con cremallera y capucha totalmente fácil de combinar. Ha rematado con unos pantalones de chándal también negros.

En cuanto al look de belleza, han recogido su melenita en un moño bajo de acabado messy y ha lucido un maquillaje muy fiel a su estilo. Colorete en tono tierra, cejas marcadas, labial rosado y su impresionante mirada verde destacada con un potente ahumado oscuro.