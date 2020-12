Carlota Casiraghi, nueva musa de Chanel

La cercana relación entre Carlota Casiraghi y Chanel, una de las firmas con más peso en su vestidor y responsable de algunos de sus looks más recordados, como el de su segundo vestido de novia, se estrechará todavía más a partir del próximo 1 de enero de 2021. Desde esa fecha, la hija de Carolina de Mónaco se convertirá en embajadora y portavoz de la emblemática casa francesa, prestando también su imagen a la colección Prêt-à-Porter de la Primavera/verano 2021 en una campaña imaginada por Virginie Viard y fotografiada en Mónaco por Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, más conocidos como Inez&Vinoodh.

Carlota ha heredado de su madre Carolina esa elegancia relajada gracias a la cual ambas se han convertido en iconos de estilo eternos para muchas generaciones de mujeres. Las dos también coinciden en su pasión por la moda, y en concreto por Chanel, firma a la que han estado siempre muy próximas. Desde que era adolescente, Carlota ya dejaba constancia de su buen gusto a través de cuidados estilismos en los que se integraban propuestas clásicas con guiños a las tendencias. Madre e hija son rostros habituales en la primera fila de los desfiles de Chanel y, por supuesto, no faltaron al homenaje realizado en el verano de 2019 en el parisino Gran Palais -sitio donde tienen lugar habitualmente los shows de la marca- para despedir a Karl Lagerfeld, a quien admiraban profundamente y quien llegó a fotografiar a Carlota en 2012 en el libro The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld.

Llevando esta futura colaboración un paso más allá, Carlota no solo prestará su imagen a la próxima campaña de la maison. Licenciada en Filosofía y amante de la poesía y la literatura, la princesa participará en un proyecto junto a Virginie Viard que lleva por título Les Rendez-vous littéraires rue Cambon, una serie de encuentros literarios donde se perpetuará el amor incondicional de Gabrielle Chanel y Karl Lagerfeld por la literatura. El primero de ellos tendrá lugar el próximo 26 de enero y se prolongarán a lo largo del año. La idea es retransmitirlos por redes sociales e invitar a escritoras, actrices y otras amigas de la casa a comentar libros, leer o debatir.