10 formas de llevar 'leggings' en un look sin que sea deportivo

De efecto vinilo, de talle alto, con detalles de tendencia... cuando una prenda se versiona en múltiples formas es que se ha convertido en un hit de estilo imparable. Eso ha sucedido con los leggings, el pantalón cómodo de inspiración deportiva que nunca llegó a abandonar el armario pero que este 2020 multiplica su presencia en los looks de las que más saben de moda. De Irina Shayk a Hailey Baldwin, los iconos de estilo más influyentes del momento se han rendido a estas mallas sofisticadas, y no solo a la hora de crear conjuntos informales de espíritu athleisure. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION 10 maneras diferentes de llevar los leggings en un estilismo no deportivo y releva los vaqueros en tus apuestas de diario.

