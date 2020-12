Jennifer Lopez culmina su año, ¿como modelo para Beyoncé?

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que Jennifer Lopez nunca dejará de sorprendernos. Si recapitulamos algunos de los logros de la artista en 2020, tenemos que empezar por el espectáculo de la Super Bowl pasando por su colección de calzado para DSW, el debut con su firma de belleza JLO Beauty (temblad, Kim y Kylie) y el lanzamiento de su nuevo sencillo que presentó con un espectacular posado presumiendo de cuerpazo. Aunque antes de ponerle fin a su año de triunfos, la cantante puede añadir a la lista su 'proyecto casero' mediante el cual se ha convertido en la modelo improvisada de una sesión de fotos ¡en el sofá! Con su prometido, Alex Rodriguez, detrás del objetivo y ropa de otra diva del pop, JLo ha posado este sábado derrochando tanta actitud que lo tenemos claro: Jenny from the block está de vuelta.

- Jennifer Lopez y el vestido que consolida sus éxitos de 2020

"Swaggy Saturday" fue el nombre que la artista latina escogió para el álbum que, posteriormente, compartió en su perfil. Y sí, es como si volviéramos a ver los looks que llevaba en 2002, cuando la estética urbana tan inspirada en el Bronx era la que la estrella utilizaba para sus videoclips y conciertos. La diferencia es que la versión del estilismo sporty, 18 años más tarde, está diseñada por una de sus compañeras de profesión: Beyoncé. Y es que el conjunto marrón de algodón que aparece luciendo sentada en el sofá es obra de Ivy Park, la firma de la intérprete de All the single ladies. Esta sería la forma de demostrarle a la artista que le apoya en su aventura en la moda, que, además, encajaría totalmente con sus gustos.

Duelo de estilo en chándal

Pero lo que realmente nos chifla es que el dos piezas de sudadera corta y pantalón que Jennifer Lopez lleva en su shooting no solo forma parte de la nueva colección de Ivy Park, ¡también es un modelo que la propia Beyoncé lució en una de las imágenes de la campaña! Es aquí donde podemos ver cómo el estilo de cada una hace acto de presencia. Porque mientras que Queen B lo llevó con la melena suelta y unos aros XL a modo de complemento, JLo ha vuelto a los 2000 con moño alto, gafas de sol y unas botas de cordones que le daban un aire 'hiphopero' pero también muy sexy, ya que es experta en sacarle el lado atrevido incluso a prendas de inspiración deportiva.

Su prometido, su mejor fotógrafo

Que Alex Rodriguez se haya convertido en el fotógrafo oficial de Jennifer para su jornada de modelo por un día de Beyoncé, no podría parecernos más tierno. Pero lo cierto es que el prometido de la artista vive y celebra los múltiples trabajos de su pareja como si fueran los propios. De hecho, se encarga de promocionar en su cuenta personal todas las novedades sobre los lanzamientos y proyectos. Así que no nos extrañaría que fuera el primero en ofrecerse voluntario cuando JLo necesita una sesión de fotos, aunque sea dentro de casa.