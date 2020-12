¿Edurne o Rosalía? El razonable parecido en la última foto de la cantante te hará dudar

Vale que la voz de Edurne es una de las más conocidas del país, pero como buenas amantes de las tendencias, nos declaramos también grandes fans de su armario (sobre todo desde que se convirtió en una princesa Disney con su vestidazo de fiesta que bien podría haber salido en La Bella y la Bestia). Y es que sus looks solo se pueden definir con un adjetivo: camaleónicos. La artista es capaz de probar todo tipo de tendencias porque tiene garantizada la máxima puntuación. Lo mismo se atreve con un look al estilo años 90, que con unos pantalones de vinilo que bien podría haber llevado Olivia Newton John en los 80 o incluso un diseño digno de alfombra roja de Hollywood. Pero es que su último cambio de registro nos ha dejado con la boca abierta, y es que después de fichar al detalle la última foto que ha compartido en su perfil hemos llegado a la conclusión de que da el pego como otra gran diva española si nos fijamos en el estilismo y el peinado.

- Edurne se transforma en un personaje de 'Los Sims' con un vestido pixel

Sí, solo con un primer vistazo, la artista nos recuerda a Rosalía. Y es que la característica imagen de la autora de Malamente no puede ser más reconocible en la estética de la fotografía. Edurne habría reinterpretado a su manera algunos de los elementos que no faltan en sus looks más famosos como colas de caballo altas, miradas rasgadas, uñas larguísimas y, por supuesto, elecciones de moda que nos alucinan. Son algunas de las características de las elecciones que luce sobre el escenario, así como las que utiliza cuando tiene un evento importante (ocasión en las que sus elecciones se convierten en fenómenos virales). De ahí que veamos tantas referencias en la publicación de la madrileña.

La versión del look de 2018

Edurne aparece posando sobre una moto con una trenza infinita, unos pantalones vaqueros de cintura alta (un modelo que ha hecho que sus seguidores se planteen si realmente está embarazada) y lo más espectacular: un top rojizo de tul de escote Bardot con mangas de volantes. La misma clase de prendas de efecto 3D que Rosalía está acostumbrada a lucir. De hecho, ese mismo diseño nos hace viajar atrás en el tiempo. Concretamente a octubre de 2018, cuando Rosalía lució una creación muy similar para su concierto en Madrid (sobre estas líneas).

Pasión por los volantes y plisados

De hecho, fue en la presentación de El mal querer cuando la artista lució el diseño nude con flores bordadas y volantes en las mangas a modo de flores. El mismo detalle que recuerda al look 'algodón de azúcar' escogido por Edurne, con la diferencia de que la suya podría ser una versión actualizada del modelo de inspiración flamenca de Rosalía. Y es que la catalana siente auténtica pasión por las piezas que dejan huella. También en 2018 acudía a los MTV EMAs con un look de dos piezas firmado por María Escoté -cuyas creaciones también han salido en sus videoclips- con un top plisado en rosa satinado.