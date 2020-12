Tamara Falcó se atreve con la combinación de las modelos: azul marino y negro en el mismo look

Lo de Tamara Falcó es una lección de estilo detrás de otra. Cada vez que estrena alguna prenda de ropa, se atreve con una combinación diferente o destaca con cualquier accesorio, es motivo de revuelo 'fashion'. Así lo hizo el día en que decidió que los vestidos midi florales también eran para cenas de invierno, el que se deshizo que cualquier superstición para lucir la blusa amarilla más bonita y, anoche, uniendo negro y azul marino en un look que cualquier supermodelo querría ponerse.

El look azul marino y negro con el que Tamara Falcó demuestra que en la moda no hay reglas

Si hay alguien experta en moda, esa es la protagonsita de la portada de FASHION enero, Tamara Falcó. La socialité es una auténtica adicta a las tendencias del momento y cada día tiene algo diferente que enseñar a las miles y miles de personas que siguen su estilo. Por eso, su dosis de inspiración es constante, ya sea a través del total look blanco más sencillo o con un look de fiesta todopoderoso. Look de fiesta que, de hecho, fue el escogido por Tamara ayer. Azul marino y negro: esa es la combinación cromática por la que la socialité apuesta en su último estilismo y sí, es una de lo más recurrente entre las modelos.

Cómo combinar azul marino y negro para que quede bien

Tal y como lo lleva Tamara. Lo primero que hay que hacer es dar con unos pantalones negros clásicos, que no tengan ningún detalle sobresaliente para así poder unirlos a prendas más protagonistas. Despues, como hace ella, apuesta por un top lencero delicado y elegante, que combine ya negro y azul marino. Por último, y a modo de detalle navideño, atrévete con una blazer de lentejuelas como la de Tamara. Eso sí, tienes que procurar que se trate del mismo color (o de uno de lo más parecido) que el de la blusa. De esta forma, conseguirás una monocromía mucho más elegante que si unes varios tonos. En los pies, bastará con unos salones clásicos que incluyan azul marino, negro u ambos.

