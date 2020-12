Despedimos el año con 'el efecto Tamara' en el nuevo FASHION enero

Ha crecido tras los destellos de los flashes, sin embargo, la hija de Isabel Preysler ha sabido brillar con luz propia y hacer gala de su naturalidad y frescura. Estrella mediática, modelo de excepción, chef, diseñadora y, ahora también, la nueva marquesa de Griñón,Tamara Falcó es una mujer del Renacimiento. Hablamos con esta ‘reina’ de corazones en un cara a cara en el que comprobamos que ella es irrepetible. Familiar, apasionada por la moda y sincera, así es la protagonista del nuevo FASHION enero, ya a la venta por solo 1,90 euros, donde encontrarás un espectacular reportaje en el que Tamara presenta sus piezas favoritas de Tous, firma de la que es embajadora.

Afirma que su look favorito para Navidad es un little black dress, que jamás dejará de llevar sus pendientes de Tous y que su madre, Isabel Preysler, es su mayor referente de estilo. Pero Tamara Falcó, que ha hecho de su pasión por la moda su profesión gracias a su firma TFP, ha descubierto recientemente que también la cocina se le da a las mil maravillas, especialmente el pichón, como revela en la entrevista que solo encontrarás en FASHION enero. Junto a estas líneas, un precioso reportaje fotografiado en el nuevo Four Seasons Hotel Madrid donde Tamara posa con los estilismos ideales para estas fechas tan familiares. En un momento en el que recoge el legado de su padre, Carlos Falcó, al convertirse en marquesa de Griñón, Tamara es la chica perfecta para protagonizar el número con el que recibimos al nuevo (y esperado) año.

En la nueva revista, además, hablamos con otras españolas tan elegantes como la modelo Neus Bermejo o la fundadora de Bimani Laura Corsini; descubrimos a Irina Fournier, que con solo 18 años puede presumir de tener un estilazo muy personal; nos colamos en casa de Blanca Miró, una de las expertas en moda más influyentes de nuestro país; y charlamos con Blanca Bleis, Sofía Sánchez de Betak, Casilda Sánchez Varela y Martina Jáudenes. También elegimos los nuevos básicos con los que vestir bien todo el invierno, localizamos a las estilistas de las royals mejor vestidas, te explicamos cómo recrear los maquillajes del momento... y muchas otras tendencias que no te puedes perder.

