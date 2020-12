Si tú también tienes un abrigo clásico en el armario, ficha cómo lo lleva Victoria Beckham en su look

Cualquier fondo de armario invernal tiene ciertos básicos atemporales, piezas a las que recurrimos sin cansarnos año tras año. El vestido de punto, los jerséis de cuello vuelto, unos botines de tacón cómodo fáciles de combinar... Pero quizá la joya de la corona, esa prenda imprescindible para combatir el frío sin perder el estilo sea el abrigo de corte clásico. Una apuesta de líneas depuradas y estética minimalista, normalmente de colores neutros y sin detalles extra. Ajeno al paso de las tendencias, este tipo de diseños sigue conquistando a las mejor vestidas y, en palabras de la diseñadora Victoria Beckham, "no hay nada que supere un abrigo clásico". Así lo ha expresado en su última imagen publicada en las redes sociales, donde ha vuelto a compartir con sus seguidores uno de sus looks preferidos para la temporada de invierno.

Durante estos meses sin alfombras rojas ni entregas de premios, la británica ha encontrado en las redes sociales una plataforma ideal para desvelar diferentes fórmulas de estilo y dar a conocer las novedades de su firma de moda homónima de la manera más práctica. Si unas semanas atrás dejaba claro que los vaqueros también tienen cabida en su vestidor, y hace unos días sorprendía con un look de alto impacto con unos pantalones de efecto vinilo como protagonistas, ahora ha vuelto a recuperar su imagen más sofisticada con un conjunto de inspiración working donde, como decíamos, no falta el abrigo clásico. La creativa ha optado por un modelo en gris, una de las tonalidades elegidas por Pantone como color del año en 2021. Se trata de una apuesta con cuello de solapas y largo midi, el corte más versátil. Victoria opta por combinarlo con una falda de vestir de invierno, un diseño de tiro alto con una sutil abertura frontal y un largo inferior al del abrigo. Este detalle es importante para que el look sea favorecedor ya que, aunque en la moda no hay reglas, las estilistas suelen recomendar que el largo del abrigo sea mayor que el de la falda o vestido que llevamos debajo.

Para romper con la sobria estética monocolor del gris total, Victoria ha completado el look con una blusa blanca con detalles en marrón, una combinación que ya vimos sobre la pasarela en su desfile para este Otoño/invierno. Las botas altas en negro, un calzado todoterrno que la excantante lleva con mucha frecuencia, culminan un estilismo perfecto para ir a la oficina o incluso a una celebración navideña o comida con amigos, aunque como ha comentado la excantante recientemente, en la temporada de fiestas ella siempre apuesta por conjuntos más elaborados.