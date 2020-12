El pantalón 'palazzo' de Blanca Suárez o la prenda ideal para llevar a trabajar y reciclar en un look navideño

Ahora que se acerca el final de este año complicado, llega el momento de recapitular, también en materia de moda. El 2020 ha estado dominado por el estilo comfy, una forma de vestir que se ha ido transformando a lo largo de los meses con guiños a las tendencias pero sin renunciar a la comodidad que lo define. Con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, no se quedarán atrás las combinaciones relajadas, las prendas de líneas holgadas y los diseños especiales pensados para sentirnos favorecidas. En su última aparición, la actriz Blanca Suárez parece haber seguido esta fórmula de estilo con un conjunto de inspiración festiva ideal para esos días en los que apetece arreglarse un poco más pero sin caer en mezclas excesivas. Para asistir a un evento de Samsung celebrado en Madrid, la intérprete ha elegido dos básicos renovados: el cárdigan de punto y los pantalones anchos de pinzas.

Como decíamos, el look desprende un aire relajado, aunque no informal. Creado por Leticia Riestra, la estilista habitual de la actriz desde hace años, el vestuario está integrado por una chaqueta tipo cárdigan en color blanco roto con motivos geométricos con hilo metalizado, el detalle que añade un punto especial a esta apuesta todoterreno para los días de frío. Entallado en la zona de la cintura, el cárdigan se combina a la perfección con los pantalones, la prenda protagonista del estilismo. Si buscas un relevo del clásico vestido negro para las fiestas navideñas pero tampoco quieres complicarte con apuestas difíciles de reciclar más allá de una celebración, el pantalón de pinzas de Blanca Suárez puede ser una buena alternativa. Se trata de un diseño de silueta palazzo con pernera ancha, confeccionado en un tejido que proporciona una gran caída y movimiento. Una prenda sencilla, sin adornos extra e ideal para reutilizar en conjuntos de diario desenfadados.

El toque final de este look de estética navideña no podía ser otro que unos zapatos especiales. Dejando al descubierto una pedicura en tonos burdeos, la protagonista de El verano que vivimos se ha decantado por Aquazzura con unas sandalias de tiras en color gris brillante, una de las tonalidades elegidas por Pantone como color del próximo año 2021. Como suele ser habitual, Blanca ha innovado con el maquillaje, demostrando una vez más su afición por las tendencias de belleza menos convencionales, esta vez con un doble delineado de aspecto geométrico. Una propuesta beauty que se suma a otras lucidas por la actriz en los últimos tiempos, como el maquillaje joya, el colorido splash eye en rosa neón o un beauty look de detalles de purpurina al más puro estilo Euphoria. Y es que, además de apostar por un look algo más elaborado, ¿por qué no atrevernos con un nuevo maquillaje de cara a las fiestas navideñas?