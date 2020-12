¿Unos pantalones de plástico? Victoria impacta en su cita con David Beckham

Independientemente de las tendencias, de los must have que arrasan cada temporada y de tus gustos a la hora de vestir, seguro que tú también tienes una prenda a la que recurres cuando quieres sentirte sexy. Esa prenda que, por lo bien que te sienta o por cómo realza tus curvas, te hace verte mucho más guapa y segura de ti misma. Puede ser algo de lencería, un vestido de fiesta, un top de lo más sencillo o, como en el caso de Victoria Beckham, unos pantalones. Sí, la diseñadora también tiene una de ESAS prendas. Así lo confirmó recientemente, al enseñar el look que había escogido para celebrar su 21 aniversario con David Beckham.

- Lentejuelas y vaqueros: Victoria Beckham deslumbra con el look que no esperábamos ver en ella

Un diseño pitillo de talle alto y color negro, que llama la atención por su tejido, de plástico. Una de las tendencias más arriesgadas que muy pocas se atreven a llevar y que Victoria ha convertido en su arma de seducción. En palabras de la propia diseñadora, sus sex pants. Con ellos, una camisa blanca y unos impresionantes taconazos de charol, posaba en sus redes sociales, de espaldas y subida a una escalera con el cabello recogido en un moño despeinado. "¡Las diosas del hogar también llevan pantalones de plástico! Ordenando la comida de los niños antes de nuestra cita...me muero por saber qué te vas a poner @davidbeckham 😂 #sexpants", comentaba divertida la ex Spice Girl junto a la fotografía.

Un look que no ha dejado a nadie indiferente y con el que se ha ganado los aplausos de sus seguidores, tanto por lo bien que le sientan como por su buen humor. "❤️❤️Impresionante❤️❤️", "Me apuesto lo que sea a que David está muy contento ♥️", "😂😂 Me encanta tu sentido del humor ❤️" o "Mi primer pensamiento ha sido de preocupación al verte subida en la escalera con esos tacones 😂", han sido algunos de los mensajes que han dejado en el post.

Y es que, si hay una experta en sacar partido a cada prenda y estilismo, esa es Victoria Bekcham. Así lo demostró con los vaqueros que marcan las curvas sin ir muy ceñida o su truco para llevar camisa debajo de los jerséis. Y, aunque hasta el momento los pantalones de pvc no ocupaban un puesto de honor en su vestidor, estando este reservado a los diseños en clave working girl, en determinadas ocasiones también ha recurrido a prendas entalladas como los leggings o los pantalones de cuero. Pero, sin duda, tras su último look más impactante le va a resultar difícil superarse a sí misma.