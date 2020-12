Vuelve el sombrero de ala ancha, el complemento que podría acabar con los 'bucket hats'

Cuando los blogs de moda llegaron al público masivo y se convirtieron en el epicentro del universo digital para aquellas amantes de las tendencias que buscaban inspiración, muchas de las creadoras de estas bitácoras empezaron a construir una estética reconocible a golpe de look. En las fotografías que publicaban, igual que pasa a día de hoy en las redes sociales, se podían encontrar varios nexos en común que con el paso de los años han dado forma a una imagen arquetípica de aquella bloguera de moda de hace una década. Entre otros detalles característicos, estaba el sombrero de ala ancha, un accesorio que no faltaba en el armario de it girls como Peaches Geldof, Harley Viera-Newton, Rachel Zoe, Sienna Miller... y que esta temporada regresa gracias a firmas como Celine, Zimmermann o Chanel, que ha incluido este complemento en su último desfile de Métiers d'Art, presentado en el castillo francés de Chenonceau, también conocido como El Castillo de las Damas.

El complemento fetiche de las 'Zoettes'

La estética boho chic que la estilista Rachel Zoe popularizó en los primeros años de los 2000 conjugaba ceñidos pantalones de campana con blusones de aire bohemio, bolsos de dimensiones desproporcionadas y, por supuesto, el sombrero de ala ancha como toque final. Las zoettes, nombre con el que se bautizó a las celebridades con las que trabajaba Rachel Zoe (Nicole Richie, Keira Knightley, Eva Mendes...) y que representaban a la perfección ese estilo intencionadamente desenfadado, hicieron del sombrero de ala ancha una de sus señas de identidad. Este complemento de inspiración setentera cautivó también a muchas chicas de esa primera generación de blogueras y se convirtió en una de las apuestas recurrentes de sus copiados estilismos. Una vez que los diseñadores se convencieron de la utilidad de invitar a las blogueras de moda a sus desfiles, dando forma al cambio de paradigma que se avecinaba en la industria, blogueras como Chiara Ferragni eran fotografiadas en el Street Style de la semana de la moda de Milán con un sombrero de ala ancha diferente cada día.

- 10 tipos de boinas de invierno para 10 estilos de chica diferentes

Pero como cualquier tendencia, el éxito de estos sombreros se apagó progresivamente y en los últimos años su presencia en los looks de las que más saben de moda ha sido casi anecdótica, con excepción de iconos de estilo ajenos a las tendencias, como Kate Moss que se mantiene fiel a su armario año tras año y no ha renunciado a seguir llevando este tipo de accesorios. El reciente regreso de la estética cowboy ha contribuido a que el sombrero de ala ancha protagonice uno de los comebacks más llamativos de la temporada, colándose en las colecciones de firmas como Celine, que apostó por este accesorio en su desfile Otoño/invierno 2020-2021; Zimmermann, con su reconocible estética bohemia o, más recientemente Chanel en su colección Métiers d'Art, donde las modelos adornaban su melena ondulada con sombreros negros de aire 70's.

De igual forma que las firmas nos animan a recuperar la fórmula de estilo dosmilera de llevar pantalón corto con medias, en los próximos meses el Street Style podría volver a llenarse de sombreros de ala ancha, una apuesta que se puede encontrar ya en marcas asequibles como Zara. Todavía no han ganado terreno a las boinas y sombreros de pescador pero será cuestión de tiempo que este accesorio se haga un sitio en el vestidor de las expertas más exigentes, aunque ahora que los códigos que definen nuestros conjuntos del día a día han cambiado y la practicidad y comodidad se imponen a la hora de construir un look, habrá que esperar para saber si este sombrero logrará igualar el éxito del que disfrutó hace casi una década.