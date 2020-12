Kate Moss y Lila Grace: como dos gotas de agua en su última salida familiar

Aunque hace poco menos de dos meses que Lila Grace Moss debutó sobre la pasarela de la mano de Miu Miu, abriendo y cerrando el desfile de la marca para su colección Primavera/verano 2021, la trayectoria de la hija de Kate Moss en el mundo de la se consolidó hace ya varios años. Y es que, la joven de 18 años (recién cumplidos), ha heredado el estilazo y el buen gusto de su madre, y lo demuestra en cada una de sus apariciones.

La última de ellas ha tenido lugar este fin de semana, cuando madre e hija han salido a disfrutar de una cena en familia con dos looks que demuestran el increíble parecido entre ambas. Aunque no es la primera vez que Kate y Lila salen juntas, siendo sus apariciones en eventos y celebraciones una constante, verlas con looks tan similares ha dejado claras sus semejanzas. Así, madre e hija han llevado sendos conjuntos compuestos por unos pantalones vaqueros y jersey negro, que han completado con una pieza de abrigo, botas y bolso, todos ellos en el mismo tono.

Su cabello rubio con la melena peinada lisa y suelta con la raya en medio no hacía sino potenciar el parecido. Sin embargo, cada una de ellas ha sabido dejar su impronta personal en sus estilismos. Mientras que Kate ha apostado por los básicos, con unos vaqueros pitillo, jersey de punto con escote en pico, botines tipo cowboy y abrigo de cuero largo con detalle de pelo en el cuello, Lila ha aportado un toque más moderno, juvenil y rompedor.

Así, la hija de la modelo ha escogido unos pantalones vaqueros acampanados con una original mezcla de estampados, botas militares (una constante en todos sus estilismos) y una cazadora corta que conectaba con el abrigo de su madre en el tejido y el detalle de pelo. En cuanto a los complementos, Kate ha confiado en el clásico Birkin de Hermès y Lila ha preferido un diseño mini con asa de cadena. Dos formas de interpretar el look comodín del otoño-invierno y una prueba más de que Lila Grace Moss viene pisando fuerte.