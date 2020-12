Alternativas a las botas altas negras perfectas para chicas que siempre visten con básicos

Las botas altas negras son el calzado comodín con el que completar cualquier plan del invierno. Sea cual sea el plan, este zapato todoterreno es perfecto: looks de trabajo, en planes informales, para cenas especiales... No obstante, hay vida, y mucha, más allá de este básico de siempre. Lo comprobamos observando el Street Style de las grandes capitales de la moda, donde las alternativas a las botas negras campan a sus anchas atrayendo todas las miradas. Desde los modelos metalizados ideales para animar los looks más sombríos hasta las populares botas bicolor de caña doblada, existen tantas opciones como formas de vestir. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo llevar estos diseños de tendencia para ser la mejor vestida con un solo gesto.

