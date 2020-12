Lentejuelas y vaqueros: Victoria Beckham deslumbra con el look que no esperábamos ver en ella

Estamos en plena cuenta atrás para las Navidades y, aunque este año serán sin duda diferente a todas las anteriores, no por ello significa que tengamos que renunciar a la ilusión... o a los lookazos. Son varias las celebrities que se han adelantado y nos han dado varios ejemplos de conjuntos perfectos para celebrar estas fiestas en casa, ideas cómodas y de tendencia que nos ayudan a decidirnos a la hora de organizar nuestro armario navideño. Tamara Falcó ha demostrado que se puede ir elegantísima sin necesidad de subirse a unos tacones, y es que ella aboga por la comodidad de las bailarinas. Por su parte, Victoria Beckham ha sorprendido también con una reinterpretación del clásico look de fiesta de lentejuelas, y ha optado por una combinación con la que no nos imaginábamos verla.

Preparada para Navidad

En las últimas horas, Victoria, que adora compartir los detalles de su día a día (y su armario) con sus más de 28,8 millones de seguidores, ha posado en redes con un inesperado conjunto en el que presenta una de las novedades de su firma de moda. "¿Qué es más festivo que una camisa de lentejuelas? Es genial volver a arreglarse y me encanta lo navideña que es esta pieza de VVB, incluso cuando se combina con jeans" escribía hace unas horas junto a un par de imágenes en el que posa con esta combinación de camisa brilli y vaqueros demostrando estar más que preparada para las fiestas.

- Victoria Beckham 'trolea' de nuevo a su marido... ¡y él promete vengarse!

- Victoria Beckham llevaba 13 años sin lucir esta tendencia de maquillaje

Lo cierto es que esta camisa se convierte en la alternativa ideal al vestido de fiesta por su comodidad y su versatilidad, y es que, como la propia diseñadora demuestra, combina bien con todo tipo de prendas, incluyendo los vaqueros, un modelo que tradicionalmente solemos dejar a un lado en las celebraciones especiales. Sigue los pasos de Victoria y escoge un top deslumbrante para aportar el toque de brillo que tanto necesitamos este año: ficha estas tres propuestas Fashion inspiradas en su look y acertarás seguro.

COMPRA POR ( 430 ) 172 EUROS

COMPRA POR 62 EUROS

COMPRA POR 596 EUROS