Eva González impacta en televisión con un vestido de flecos... ¡y su 'nueva' melenita corta!

Además de celebrarse la última gala de Idol Kids -en la que Edurne se convirtió en princesa Disney por unas horas-, anoche también tuvo lugar otra gran final televisiva: la de La Voz. Su presentadora, Eva González, brilló de nuevo sobre el escenario con un look muy diferente al de la cantante madrileña, pero igualmente impactante, protagonizado por un vestido hipnótico y un cambio de look con truco. Unas horas antes de que diera comienzo el programa, la sevillana confesaba en redes sentirse feliz y orgullosa del trabajo pero a la vez tener 'un pinchacito en el alma' por que se acabara la edición más difícil de hacer pero también la más emotiva. En esta noche tan especial para ella, quiso arriesgar con su estilismo, y, a juzgar por los numerosos comentarios positivos que ha recibido en redes, acertó de pleno.

El nuevo Charlestón

Si en la semifinal lo apostaba todo a las lentejuelas con un diseño largo y rojo al más puro estilo Old Hollywood, ayer cambió totalmente de registro y se enfundó en un minivestido inspirado en la estética flapper de los años 20, eso sí, añadiendo toques de tendencia totalmente acordes a la moda actual. Se trataba de una pieza de cuello a la caja totalmente cuajada de largos flecos metalizados en tono crudo que bailaban a cada paso que daba la presentadora, consiguiendo aportar un aire totalmente impactante y teatral. Se trata de una creación del exitoso español Adrián Manceras, quien acaba de vestir también a la cantante Shakira en su último videoclip.

- Pedrería y chaleco-blazer: Eva González triunfa con su look nostálgico

Cambio de look

Sin embargo, este súpervestido no fue lo único que llamó la atención del estilismo de Eva anoche, y es que la presentadora sorprendió con un cambio de look radical que, eso sí, tenía truco. La sevillana se despidió de su característica larga melena castaña por una noche y lució un corte de pelo muy moderno y desenfadado, un bob por encima de los hombros. Aunque parecía totalmente natural, sabemos que es falso, puesto que la grabación del programa tuvo lugar hace tiempo y nos consta que la presentadora no se cortó realmente el pelo (aunque ha dejado claro que le quedaría fenomenal). No es la primera celebrity que recurre a este tipo de estrategia para transformar de manera efímera su cabello, de hecho, la lista es larga: desde Kendall Jenner hasta Chiara Ferragni o la propia reina Letizia.

- A Eva González solo le faltaba por estrenar esta prenda del armario de otoño

- Eva González lo tiene claro: si no sabes qué ponerte elige looks monocromáticos

Luciendo un vestido tan potente y un corte de pelo tan llamativo, Eva no necesitó ningún accesorio más para brillar con luz propia, por lo que únicamente sumó unos sencillos salones de tacón alto, pero prescindió de grandes joyas o demás complementos.