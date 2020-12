El vestidazo de tul con el que Edurne se ha convertido en princesa Disney por una noche

Después de semanas de concurso, ayer tuvo lugar por fin la esperada gran final de Idol Kids, el talent musical infantil en el que Edurne ejerce como jurado junto a Isabel Pantoja y Carlos Jean. La cantante madrileña se mostró especialmente emocionada anoche, puesto que se vivió una velada repleta de espectaculares actuaciones que dejaron los sentimientos a flor de piel. Una vez más, Edurne brilló con su empatía y su dulzura, pero también con su look de alto impacto, y es que enamoró por completo a sus seguidores al vestirse de gala con un fabuloso diseño que recordaba inevitablemente a una de las princesas Disney más icónicas. ¿Sabes cuál es?

Su color preferido

La intérprete de Tal Vez siguió los pasos de Tamara Falcó y desafió la mala suerte al apostar por un estilismo en amarillo, una tonalidad habitual en su armario pero poco común en televisión. Sin embargo, Edurne no quiso reunciar a ella puesto que se trata de su preferida, tal y como desvelaba ella misma hace unas horas a través de sus redes. Precisamente a través de ellas es donde descubrimos este look antes de verla aparecer en la pequeña pantalla, y es que compartió una espectacular imagen en la que presumía de vestidazo. Como era de esperar, la publicación se llenó de mensajes que le decían lo guapa que estaba, y muchos de ellos hacían referencia al mismo personaje de dibujos: "¿No serás tú la Bella?", "Guapísima como la princesa Bella", "Me recuerdas a Emma Watson en La Bella y la Bestia", "Solo te falta la Bestia" o "Eres una princesa total" son solo algunos de los comentarios que pueden leerse, y es que es totalmente cierto que el estilismo de la cantante nos traslada a la famosa escena del baile de la película de Disney.

- Paula Echevarría y Edurne, unidas por sus pendientes efecto 'buena cara'

Vestido-cupcake

El diseño en cuestión se trata de una pieza de cuerpo entallado, escote en 'V' y tirante espagueti que se ciñe a la cintura, de la que parte una espectacular y muy voluminosa falda larga de tul al más puro estilo princesa adornada con múltiples volantes para aportar más cuerpo. El vestido está confeccionado en un llamativo tejido amarillo de microplisados que no deja indiferente a nadie. Con él, Edurne versiona el famoso vestido cupcake que tanto ha triunfado en las alfombras rojas internacionales en los últimos años, y que han llevado desde Jennifer Lopez hasta Kendall Jenner, Chiara Ferragni o Rihanna.

- Edurne se rinde a la tendencia de las margaritas en una fecha muy especial

Complementos discretos

Cediendo todo el protagonismo a este fabuloso modelo, prescinde de grandes accesorios y de sus habituales maxipendientes, puesto que prefiere lucirlo con un par metalizado en clave más minimalista, que conjuga con anillo a juego. Se decanta por un look de belleza muy natural, dejando su característica melena rubia suelta, peinada lisa y con raya al medio, y remata con un maquillaje jugoso que destaca sus ojos verdes.