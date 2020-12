Blanca Miró, la 'influencer' que hará que solo quieras moda sostenible

"No estoy demasiado al tanto de las tendencias, me gusta crear mi propia tendencia y no seguir reglas". Por eso, en el armario de Blanca Miró no encontrarás la última prenda viral ni los hits de estilo que arrasan temporada tras temporada. Blanca es esa chica que consigue detener tu vista en la pantalla del móvil después de llevar un rato haciendo scroll en las redes sociales como una autómata. Su forma de entender la moda ha hecho de ella un icono de estilo para muchas mujeres que huyen de lo convencional, pero también para quienes no salen de los básicos y admiran la habilidad de la experta de innovar con mezclas audaces en el día a día y sin aparente esfuerzo. Destacar en un universo digital superpoblado en el que la etiqueta de influencer y "prescriptora de estilo" se ha visto vaciada de significado no es fácil. Pero mucho más complejo es conseguir que esa atención que despierta se mantenga en el tiempo, y eso es lo que ha logrado Blanca Miró. Consciente del camino que debe tomar la industria de la moda para proteger el planeta y, de paso, asegurar su propia supervivencia, Blanca acaba de colaborar con H&M para dar a conocer la 12º colección de H&M Conscious Exclusive, la línea sostenible del gigante textil, que en su última propuesta se construye bajo el lema Let's wear the Waste, una reivindicación del concepto upcycling a la hora de producir prendas y accesorios aprovechando las posibilidades que ofrecen algunos residuos. Hablamos con la experta en moda sobre sostenibilidad, tesoros vintage y todo lo que se esconde detrás de las redes sociales.

Entre las novedades Otoño/invierno de H&M Conscious Exclusive (disponible desde el 3 de diciembre), encontramos chaquetas confeccionadas dando una nueva vida a residuos agrícolas a través de agraloop, un proceso de producción enfocado al zero waste. También gafas de sol fabricadas con un plástico que no emite carbono (Made of air) o vestidos cuyo proceso de coloración se ha llevado a cabo tratando de reducir la huella hídrica y el uso de energía y químicos (We Are Spin Dye). "Llevamos un tiempo algo más preocupados y atentos a todo lo que está pasando en nuestro planeta y entre nosotros. En los momentos difíciles (como actualmente) al menos sacamos y exprimimos de ello cosas buenas como tomar conciencia y ayudarnos entre todos a tomarla", explica Blanca a la web de FASHION acerca de la creciente preocupación de los consumidores por comprar con sentido.

Una maleta de prendas para toda la vida

Además de apostar por prendas confeccionadas siguiendo procesos de producción que buscan reducir el impacto medioambiental, evitar comprar por comprar es algo intrínseco a la hora de hablar de consumo responsable. Entre las prendas clave de Blanca para que tu compra sea una inversión a largo plazo se cuelan básicos y piezas vintage. "Los humanos solemos ser caprichosos pero todo es trabajarnos a nosotros mismos e intentar valorar lo que ya tenemos, comprar menos y mejor. Los básicos son importantes en el armario como base para construir cualquier look y yo creo que también comprar de segunda mano (vintage) es interesante, ademas de llevar prendas únicas estas dándoles una segunda vida. Por último, no llevar una prenda tan sólo un día, lucirla y vivir diferentes experiencias en ella, así luego tiene más historia". ¿Y si tuvieras que hacer una maleta rápida en cinco minutos para un destino desconocido, qué cogerías del armario? Lo tiene claro: "Una americana, unos vaqueros, una camisa blanca con un buen cuello, unas camisetas básicas, unas botas, unos mocasines y alguna chaqueta larga", responde.

- Moda circular: así cambiará nuestra forma de vestir en los próximos años

Construir un armario 'vintage'

El boom de las marcas vintage nacidas al calor de las redes sociales y la búsqueda de la circularidad de la moda contribuyen al éxito de las prendas preamadas. Una encuesta reciente de la plataforma de ropa de lujo de segunda mano Vestiaire Collective y la consultora Boston Consulting Group, señalaba que la presencia de diseños de segundo mano en los armarios aumentará del 21% al 27% de aquí a 2023. Blanca es toda una experta a la hora de hacerse con los mejores tesoros vintage y tiene claro dónde encontrarlos: "Londres es un paraíso para comprar moda vintage, también Nueva York, París o Berlín. No sé qué es lo que quiere cada uno cuando va en busca de estas prendas pero yo por ejemplo quiero flechazos, realmente es para volverse loca. Lo mejor de todo es imaginarse la historia detrás de esa prenda o accesorio, quién lo habrá llevado, dónde, cómo, etc.".

Nuevos descubrimientos de pequeñas marcas sostenibles

Si por algo se caracteriza el vestidor de la experta es por la presencia de pequeñas firmas independientes. De hecho, es cofundadora de Vasquiat, una plataforma multimarca que acoge a diseñadores emergentes y busca transformar la industria apostando por diseños bajo pedido. "Mis momentos de encontrar marcas nuevas son mis favoritos. Hace poco descubrí Masha María [sello holandés con piezas de edición limitada] y Luna del Pinal [marca londinense que celebra los procesos artesanales], ejemplos entre muchas otras. Es un tema de feeling, cuando lo veo y siento algo fuerte intento ir a por ellas y convencerlas para que entren en Vasquiat, queremos crear una comunidad de gente interesada en conocer siempre cosas nuevas".

Sin filtros para triunfar

"En mi caso puedo decir que me siento orgullosa de mostrar y haber mostrado siempre la naturalidad en las redes sociales y la verdad creo que todos deberíamos intentar hacer eso porque no sirve de nada mostrar cosas 'falsas'. Al final es engañarse a uno mismo. También es importante mantener una intimidad, no es necesario mostrar tu vida entera". Ser espontánea y mostrar las cosas sin filtros en una red social donde precisamente los filtros son una de sus señas de identidad es la clave de Blanca Miró para triunfar en las redes. "La gente ya no busca la tostada de aguacate perfecta, ahora quieren autenticidad que es lo que tiene valor. Siempre me gusta publicar la foto menos 'perfecta' y si me paso demasiado rato pensando qué imagen publicar me aburre y me siento poco natural".

Los iconos de un icono

En las grandes capitales de la moda, Blanca Miró se mueve como pez en el agua. En las calles aledañas de los desfiles más exclusivos, los fotógrafos congregados retratan sus audaces estilismos, alejados de las apuestas habituales. Pero, ¿qué chicas conquistan a la experta por su estilo? "Me encantan Chloë Sevigny, Ursina Gysi, Alexa Chung o Lou Doillon", responde.

Proyectos personales

Además de trabajar como estilista y colaborar con firmas de moda, Blanca Miró es cofundadora de la plataforma multimarca Vasquiat y de la firma La Veste, una marca que ha conquistado a Leandra Medine, Camille Charriere o las hermanas Cuesta, entre muchas otras insiders. En ambos proyectos, la experta apuesta por la moda lenta. "En La Veste desde el primer momento fabricamos en un taller pequeño en el que no nos piden mínimos y podemos producir sobre la marcha, por lo que no explotamos en ningún sentido y en Vasquiat vendemos futuras colecciones a mejor precio (pre order), por lo que de esta manera los diseñadores pueden 'testear' en nuestra plataforma y saber qué cantidad van a vender. En ambos casos estamos aprendiendo e intentando llevarlo por el buen camino pero está claro que nos falta mucho para llegar a ser 100% sostenibles, esto es un camino".