Las chicas mejor vestidas empiezan a llevar el chándal con americana, ¿te atreves con la mezcla?

Seguir reglas no escritas en materia de estilo puede limitarnos a la hora de crear un look especial. Muchos iconos del mundo de la moda se han convertido en referentes gracias a su habilidad para mezclar, innovar y hacer suyas las tendencias que triunfan en cada temporada, atreviéndose con apuestas atípicas antes que nadie. Hace unos años, hubiera costado imaginar que la combinación de zapatillas con pantalón de vestir sería tan popular como lucir vaqueros con una camiseta básica, pero lo cierto es que a día de hoy llevar sneakers con prendas de inspiración working está a la orden del día. Otra fórmula de estilo cuya buena acogida crece por momentos y que también tiene que ver con la mezcla de estos dos estilos, deportivo vs clásico, consiste en combinar el chándal con americana. Sí, como lees, cada vez más expertas se decantan por esta apuesta cómoda y diferentes. Y lo mejor es que hay una manera muy fácil de rendirse a este sorprendente mix.

Entre las amantes de las tendencias que han dado el visto bueno a este look está la modelo Elsa Hosk. La sueca tiene una gran habilidad de integrar propuestas muy distintas entre sí en un mimo estilismo, sin que este resulte forzado o muy extravagante. Paseando por las calles de Nueva York, es habitual verla llevar mallas con abrigos clásicos o accesorios de inspiración festiva con prendas deportivas. Ahora, en la recta final de su embarazo, ha encontrado en el chándal su mejor aliado para estar cómoda y, de paso, construir conjuntos con guiños a las tendencias. En su caso, opta por combinar un look de sudadera y pantalón en tonos grises con una americana de corte masculino de la misma tonalidad. El resultado, un vestuario monocolor alejado de las mezclas convencionales. Integrar piezas de estos dos estilos opuestos es algo que comenzó a verse el pasado verano, cuando el chándal se convirtió en una prenda habitual en el día a día. Expertas en moda como Leonie Hanne optaron entonces por sumar dosis de sofisticación añadiendo una americana del mismo tono del pantalón, el mismo truco de estilo por el que se decanta la top Elsa Hosk.

En el Street Style, algunas invitadas a los desfiles más exclusivos han cambiado el traje de chaqueta y pantalón por sudaderas holgadas y pantalones de chándal. Eso sí, en lugar de con zapatillas, los combinan con botas altas, algo que también hace la modelo Irina Shayk cuando busca dar un toque especial a la prenda más cómoda del armario. La americana se añade a este híbrido de look deportivo, confirmando el éxito de una fórmula de estilo que cada vez cuenta con más adeptas. Como decíamos, una manera fácil de sucumbir a este tipo de conjuntos, es decantarse por mezclas monocolor o de prendas de tonalidades similares pero con diferentes matices, por ejemplo marrón chocolate y marrón claro, la elección de la influencer Doina Ciobanu, en la imagen superior.

La versión efecto monocolor es la más extendida a la hora de fusionar estas dos prendas antagónicas en un look de calle, pero no la única alternativa. Prescriptoras como Josefine Haaning Jensen, identificadas con las tendencias más transgresoras, renueva la estética minimalista más sencilla con el golpe de efecto más poderoso, el que proporciona el contraste de estilos de la americana de trabajo (gris y de corte clásico) y el chándal ancho, en color blanco.