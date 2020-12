Encontrar el abrigo beis perfecto no es fácil pero este look de Hailey Baldwin te ayudará a acertar

Después de demostrar que una americana de cuadros puede ser una prenda ganadora también en esas ocasiones que implican un código de vestuario más elaborado, Hailey Baldwin ha vuelto a confiar en otro básico poderoso. Fotografiada por las calles de Nueva York con un conjunto obra de su estilista Maeve Reilly, la modelo ha apostado por el abrigo beis que no puede faltar en ningún fondo de armario. Un diseño con guiños sutiles a las tendencias pero que forma parte de esa categoría de prendas atemporales que nunca pasan de moda y siempre solucionan cualquier apuesta. Como suele ser habitual en sus looks de calle, la comodidad es el nexo común de todas las prendas que integran este vestuario.

En color beis y de largo tres cuartos, el abrigo es un diseño de Bottega Veneta, uno de los sellos preferidos de Hailey Baldwin, a juzgar por la cantidad de veces que sucumbe a las prendas y accesorios de la casa italiana. De estética masculina y corte clásico ligeramente oversize, la creación incorpora algunos detalles que ayudan a favorecer la silueta. Las líneas sencillas que definen la pieza se estrechan en la zona de la cintura, creando un efecto peplum que juega a favor del cuerpo ya que resta rectitud y destaca, de manera sutil, la cintura. Con el objetivo de quitar sobriedad a la mezcla, Hailey se decanta por combinar el abrigo de inspiración working con prendas relajadas de aire informal. Para ello ha vuelto a apostar por los pantalones efecto cuero, un éxito de la temporada que la top ha lucido en diferentes versiones y estilismos. Esta vez, se decanta por una propuesta tipo pitillo de la firma especializada en vaqueros Mother.

- Hailey Baldwin estrena el chándal que está a punto de agotarse en una de tus tiendas favoritas

Junto con el abrigo, lo más llamativo del look son las zapatillas. Como muchos iconos de estilo de la GenZ, las sneakers son el zapato cómodo más repetido en el vestidor de la mujer de Justin Bieber, cualquier zapatilla objeto de deseo forma parte de su armario. En este último conjunto, ha estrenado unas zapatillas de New Balance, en concreto el exclusivo modelo 992 creado en colaboración con la agencia creativa Studio FY7. Como toque final, no falta la gorra, un complemento convertido en supertendencia este invierno y el bolso de Bottega Veneta en verde oscuro.

No es la primera vez que Hailey se rinde a esta cómoda y sofisticada fórmula de estilo. Hace solo unas semanas también pudimos verla con un look muy parecido en Nueva York. Una vez más, el abrigo masculino de hechuras holgadas fue la prenda más llamativa de un estilismo equilibrado y con mallas de efecto cuero -firmadas por Saint Laurent- como alternativa a los vaqueros. El bolso The Pouch de Bottega Veneta también se repitió, aunque en una versión distinta con un original estampado de cebra.