Tamara Falcó y el vestido midi más 'chic' para una cena entre amigas

La pura realidad es que los fans del estilo de Tamara Falcó están recibiendo dosis de inspiración constante en las últimas semanas. Y es que la empresaria y diseñadora no descansa, ni un día, para dar lecciones de estilo a diestro y sinietro. Cada vez siguiendo una tendencia diferente, o adaptándose al plan del día, de distintos estilos... Y, la lección de anoche vino protagonizada por el que Tamara ha desvelado que es el look de noche perfecto para una cena entre amigas.

El estampado de invierno que nadie esperaba

Según las propias tendencias otoño-invierno 2020/21, directamente extraídas de las semanas de la moda más importantes, son muchos los tipos de vestido con los que vestir a la última. Para empeza encontramos los de punto, catalogados como los más codiciados en este momento. Pero también se lleva su antítesis, los de cuero, más pensados para conformar looks drásticos y de aire nocturno. Pero, ¿y en términos de estampados? Parecía que el estampado animal volvería a ganarle terreno al resto, pero no. Los vestidos de estmpados originales, como el de corazones de Tamara, siguen siendo dominantes en la escala de tendencias y su último look es la prueba que necesitabas para estrenar el tuyo.

Cómo llevar un vestido estampado de noche

Si bien los estampados divertidos lleva formando parte de las temporadas otoño-invierno durante muchos años, es cierto que la mayoría de las personas lo asocian a la calidez de la primavera y el verano. Ante ello, es preciso aclarar cómo puede estrenarse para que sea más estéticamente acorde a las circunstancias estacionales. La respuesta esté en este estilismo de Tamara Falcó. Como ves, la socialité apuesta por el color negro como su compañero infalible y lo incluye en todas las piezas, desde el abrigo clásico y hasta las sandalias. A modo de complemento, Tamara se rinde a los encantos del dorado. ¿Cómo lo ha hecho? Seguramente, la diseñadora haya visto cómo el vestido contiene pigmentos negros que, en cierto modo, son bastante destacables. De ahí que haya decidido combinarlo todo en referencia a dicho color. Identifica tú qué color es protagonista en el estampado de tu vestido y haz lo mismo.