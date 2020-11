Si tú también te has comprado un jersey 'cut out' estos looks te inspirarán para combinarlo bien

En el invierno de 2020 los jerséis más básicos se actualizan a través de pequeños detalles. Sin perder su esencia sencilla, los diseños de punto cambian el cuello alto por el favorecedor escote barco, perfecto para crear estilismos sexy y cómodos. Junto a estas propuestas cobran protagonismo los jerséis con aberturas, muy presentes en la pasarela, el Street Style y en el armario de las expertas mejor vestidas. Elementos cut out que desvelan la zona de la clavícula en unos casos, la espalda en otros, los hombros, los codos... Si tú también te has rendido a la tendencia o si te apetece descubrir cómo llevarlo en looks de día a día, descubre en el nuevo vídeo de FASHION las fórmulas perfectas para evitar errores y conseguir un lookazo fácil y especial.

