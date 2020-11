Alerta FASHION: abrigo bicolor, la nueva compra de tendencia que combina con todo

Elegir buenas compras es algo con lo que cada vez estamos más concienciadas, incluso en fechas de descuentos como el Black Friday o el Ciber Monday. Además de que sean piezas de calidad que vayan a durar perfectas muchas temporadas, hay otro requisito que deben cumplir: ser fáciles de combinar con todo nuestro armario. Y si hay una prenda en la que valoramos esta condición por encima del resto, es, sin duda, el abrigo. Clásicos o de tendencia, los abrigos suponen por lo general una de las inversiones más importantes de cada temporada, con lo que buscamos sacarles el máximo partido y poder llevarlos con looks de distintos estilos y colores. Y la buena noticia es que hay un diseño recién llegado que satisface esta necesidad como ningún otro: al abrigo bicolor que hemos fichado de Zara a Rusia.

- ¿Siempre llevas pitillos? Entonces necesitas uno de estos abrigos de rebajas

La periodista rusa Darja Barannik, una de las chicas más fotografiadas del Street Style, fue una de las primeras en estrenar este otoño un original abrigo con dos partes diferenciadas. La combinación cromática entre el lateral derecho, gris jaspeado, y el izquierdo, marrón, le permitieron convertirlo en protagonista de looks monocromáticos en negro, primero, y en blanco, días después. Aunque ella destacó el carácter oversize de su abrigo, de la firma árabe Bouguessa, sus seguidores lo calificaron directamente de "perfecto"; un adjetivo que no podría ganarse ningún abrigo que no fuera fácil de combinar.

Darja no ha sido la única influencer internacional rendida a los encantos de este tipo de abrigos '2 en 1'; la danesa Jeanette Madsen, directora creativa de la firma Rotate, lo hacía días después con un diseño, a primera vista, muy clásico. Con estampado de cuadros marrones por delante, la sorpresa de su abrigo llega al darse la vuelta, cuando se descubre que la parte trasera cuenta con un tejido diferente, liso y más oscuro. También los seguidores de Jeanette han alabado, con cientos de corazones, el diseño y le han preguntado por la marca del mismo, a lo que ella ha revelado que pertenece a una colección antigua de la casa americana Deveaux New York, Otoño/invierno 2008.

- 7 compras de tendencia que puedes hacer online y con las que SÍ acertarás

Sin embargo, no hace falta viajar a Estados Unidos, Rusia o Dinamarca para fichar estos originales diseños ultra combinables porque, en su última colección SRPLS, Zara ya incluyó un abrigo con esta característica. Concretamente, lanzó un plumas largo que combinaba un frontal en lana verde con las mangas y la parte trasera acolchado negro. El modelo costaba 189 euros, pero actualmente está agotado ya que pertenece a la línea más exclusiva (y en edición limitada) de la firma de Inditex.