Alejandra Domínguez, una ninfa del bosque con las últimas tendencias en joyería

Una joya siempre esconde mucho más de lo que puede parecer a primera vista. No solo se trata de un complemento capaz de transformar por completo un estilismo sencillo (algo que han dejado claro rostros de la moda como Chiara Ferragni durante el confinamiento), sino que también está cargado de simbolismo. Y es que el origen de las piezas, quién las regala o la forma en que se llevan hacen que las joyas sean el accesorio de las mujeres carismáticas. La modelo Alejandra Domínguez conoce bien el potencial de un collar especial, un pendiente o una pulsera; lo comprobamos una vez más en esta sesión de fotos en la que se convierte en ninfa del bosque con diseños de tendencia. Tras ellos está Eme Jewels, una firma española con una historia personal de esas que sirven como inspiración para los que siguen soñando con hacer de su hobby, su profesión. Fundada por Marisa Hernández, sus piezas ya han seducido a influencers como Ana Fernández, Grace Villarreal, Alice Campello o María Fernández-Rubíes.

Cuando atreverse a emprender tiene recompensa

Que muchas de estas chicas quieran sus diseños es algo que a Marisa, como no podía ser de otra manera, le hace "mucha ilusión" después de poner tanto mimo y tanto esfuerzo en sus colecciones. "En el emprendimiento hay muchos altibajos que nadie cuenta, pero estoy feliz y no cambiaría la decisión que tomé: la marca crece, hemos ganado algunos premios y la reacción de la gente cuando recibe su joya especial es preciosa" nos explica.

La firma comenzó con un botón de plata que se ha convertido, junto al chupete, en una de sus piezas más características y que esconde una simbología muy clara que resume la filosofía de la empresa: la importancia de los detalles, como su propia diseñadora nos cuenta. "Nuestro cliente valora el trabajo hecho a mano y los materiales de calidad, es decir, la orfebrería de toda la vida. Además busca exclusividad, quiere diseños actuales pero no ir exactamente igual que el resto. También recurren a nosotros personas que quieren una joya específica y nosotros diseñamos y fabricamos piezas únicas, desde cero, bajo pedido".

Un 2020 con muchos desafíos

Este otoño, Eme presenta una nueva colección tras haber vivido su año más incierto y haber tenido que adaptarse a la nueva situación, como ha ocurrido con la gran mayoría de empresas a nivel internacional. "Nos ha marcado a todos. Pero dentro de las dificultades que todos conocemos, en joyería se suma una más y es la alta cotización del oro, propia de cuando hay crisis, “valor refugio”. La plata y el oro no han parado de subir de precio y hemos tenido que cambiar los precios de las joyas de oro dos veces en este año. No ha sido fácil, pero lo bueno es que nuestro cliente busca la autenticidad, busca cosas especiales y únicas y valora la calidad, así que hemos seguido creciendo a pesar de que hemos notado desaceleración, lógicamente. En cuanto a la adaptación, tenemos lo bueno y lo malo. Por un lado, al ser una empresa pequeña, no tienes que soportar unos costes estructurales enormes. Por el contrario, la producción artesana no puede beneficiarse del teletrabajo".

Una musa, una inspiración

Este otoño-invierno Eme ha lanzado una serie de misteriosos diseños inspirados en el bosque. "Siempre me ha encantado, cada rincón tiene vida y cada ruta te sorprende, pero lo que más me ha gustado siempre es la magia y elegancia que hay en él. Los cuentos y películas que fantasean con criaturas encantadoras no me dejan nunca indiferente, me pierdo en su fotografía, estética, vestimenta, maquillaje y peluquería, además de la trama en sí. Por ejemplo Arwen o Galadriel de El Señor de los Anillos me parecen personajes espectaculares. Con todo lo que hemos pasado en este 2020, pensé que ya era hora de lanzarme a esta colección y dejarnos impregnar un poco de la magia de las hadas, los duendes y la vida del bosque. El mensaje es no dejar de soñar". Además, destaca que, en su mayoría, "esconden secretos y sorpresas, como el propio Bosque": muchas piezas son desmontables, teniendo dos joyas en una, y otras tienen un doble uso. Para encarnar este magnetismo otoñal, nadie mejor que Alejandra, cuya sensual mirada cautiva totalmente en estas fotografías.

El mimo de la artesanía

El resultado es una colección delicada, original y de calidad creada con mucho mimo. Pero, ¿qué es lo más complicado de trabajar de esta manera? "Hacer un buen balance entre diseño y precio. Ser artesano es maravilloso porque tus manos están al servicio de tu creatividad, pero hay que tener cuidado porque tu imaginación tiene que coordinarse con tu lado más racional: introducir una piedra más o una menos, chapar en oro la pieza, etc, en joyería cada detalle puede hacer que el precio cambie radicalmente. Intento tener en cuenta este punto mientras estoy ya diseñando la joya. Hoy en día hay programas de diseño 3D espectaculares, pero solo recurro a ellos en ocasiones puntuales, habitualmente dibujo las piezas a lápiz o incluso las imagino en mi mente y ya con eso empiezo a trabajar".

La conexión virtual

No cabe duda de que hoy en día es muy importante para las marcas tener presencia en redes, algo que suscita opiniones de todo tipo, y Marisa está encantada con la repercusión de Eme en Instagram, a través de donde busca establecer una conexión especial con los clientes. "Hay mucha gente que critica este fenómeno, yo pienso que hay que tomarlo como una herramienta más del Marketing y la Comunicación. Como cualquier herramienta de Marketing, hay que recurrir a ella en función de un objetivo y, una vez realizada la acción, analizas el contexto y los resultados y decides si repetir o no. Los parámetros son diversos: alcance, seguidores, inspiración, prescripción en ventas… Es un error meter todo en el mismo saco, creo que cada perfil tiene su propia fortaleza. Las redes tienen cosas malas pero también muy buenas, como la cercanía, y muchas influencers han sabido hacer de prescriptoras no solo por tener buen gusto o estilo sino porque con su cercanía han sabido enganchar a una audiencia y eso es un logro que valoro. Yo misma me he sentido muy cerca de clientas muchas veces simplemente a través de instagram".