Hay un vaquero con el que destacar las curvas sin ir muy ceñida y es el que lleva Victoria Beckham

La evolución de estilo de Victoria Beckham no admite discusión. A lo largo de los años, la diseñadora ha transformado por completo su armario y ha pasado de las prendas ajustadas en clave súper sexy, acorde con su imagen de estrella pop, a una forma de vestir depurada, con tintes minimalistas y donde los básicos especiales ocupan un lugar destacado. Victoria sigue innovando, por ejemplo hace unos meses pudimos verla con unas llamativas botas altas con puntera al aire. Gracias a ella, además, se popularizaron los pantalones con aberturas frontales en el bajo, una supertendencia que lleva ya varias temporadas en nuestros armarios. Pero en su último look ha mirado al pasado y ha recuperado una prenda con la que era frecuente verla hace años: los pantalones de campana.

Como viene siendo habitual desde hace un tiempo, Victoria utiliza su perfil en las redes sociales para desvelar trucos de estilo, con los que anima a sus seguidores a innovar con su look a la hora de teletrabajar. Hace unos días mostraba cómo dar un nuevo aire a la clásica combinación de camisa y jersey o cómo construir un estilismo comfy sin caer en mezclas típicas. Esta vez, ha compartido un conjunto urbano muy favorecedor y, una vez más, ha demostrado que los básicos no tienen por qué ser aburridos. Con prendas pertenecientes a la colección Pre Primavera/verano 2021 de su firma homónima, la británica ha sucumbido al jersey de rayas multicolor, un estampado que empezó a verse este verano y que se sitúa como uno de los más populares de la temporada. Sin embargo, lo llamativo del look son los vaqueros. Ni pitillo ni slouchy, Victoria Beckham ha apostado por unos pantalones de campana con tiro alto, un corte que siempre juega a favor del cuerpo ya que destaca la cintura y alarga de forma visual la longitud de las piernas.

Como decíamos, estos pantalones de campana de inspiración años 70 recuerdan a los ceñidos diseños que la excantante llevaba hace una década. Ahora, actualizados siguiendo las tendencias del momento, están empezando a colarse en el vestidor de las que más saben de moda. De tiro alto y ajustado en la zona de las caderas, presenta una pernera holgada que, sin llegar a ser oversize, proporciona gran libertad de movimiento. Mucho más cómodo que los ceñidos pitillos, es una opción ideal para esas chicas que buscan destacar las curvas sin apostar por prendas muy ajustadas. Los bolsillos a contraste, tanto en la parte delantera como en la trasera, crean cierta sensación de volumen que también ayuda a restar rectitud a las siluetas con menos curvas.