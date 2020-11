Sudadera con americana, jersey con vestido y otras fórmulas que actualizan el 'layering' de siempre

El layering, o la habilidad para crear un look a partir de diferentes capas de ropa, es más un truco de estilo que una tendencia. Pero son las maneras en las que se combinan las diferentes prendas, una sobre otra, lo que permite dotar al look de un aire diferente y actual. La moda está en evolución constante y también esta fórmula perfecta para los meses de frío. En el invierno de 2020 nuevas combinaciones han inundado el Street Style. Hemos visto, por ejemplo, que la sudadera con capucha más informal puede funcionar muy bien con americanas. También que no hay nada mejor que reciclar los vestidos de tirantes añadiendo camisas de manga larga o jerséis de punto. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION estos y otros trucos prácticos con los que actualizar el layering para combatir con estilo la bajada de temperaturas.

