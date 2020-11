¿Cómo combinar una americana de lunes a domingo? Blanca Bleis responde

La moda en 2020 no está siendo como la imaginábamos a principio de año, ni casi nada de nuestra vida, en realidad. La situación que todo el planeta está atravesando nos ha hecho cambiar de estilo de vida, armario incluido. El auge del chándal o el adiós a los pitillo son algunas muestras de nuestra nueva forma de vestir; una preferencia por la comodidad que por supuesto ha afectado al trabajo de los diseñadores... y muchos de ellos han encontrado en las prendas deportivas la mejor oportunidad de reinventarse. La madrileña Blanca Rodríguez, creadora de las americanas más codiciadas de Madrid, ha aprovechado este momento para ampliar su firma de trajes con dos de las prendas superventas del momento: la sudadera y la gorra. Estas dos piezas son la gran sorpresa All week collection, su nueva cápsula para Bleis Madrid, que el próximo domingo saldrá a la venta y que supone la prueba definitiva de que una blazer puede llevarse en cualquier situación. ¿Sabes cómo combinar una chaqueta sastre de lunes a domingo? La misma Blanca Bleis nos los cuenta.

Cómo vestir en americana todos los días de la semana

El leitmotiv de tu nueva cápsula es ofrecer la posibilidad de llevar blazer de lunes a domingo, en cualquier plan. Tú siempre lleva americana, ¿por qué?

Me siento realmente cómoda con ellas, me empodera y aporta sofisticación a cualquier look. ¡La llevo hasta para ir al gimnasio!

¿Cómo combinarías una americana...

... para un reunión o entrevista de trabajo? Llevaría un sastre completo en gris, el monocolor aporta seriedad y elegancia y lo combinaría con nuestra sudadera metida por dentro del pantalón dando sensación de un cómodo cuello vuelto.

... para un plan informal de fin de semana? Añadiría una de nuestras nuevas gorras y combinaría el sastre con unas deportivas de estilo vintage. La blazer me gusta a veces atármela a la cintura dando un aspecto desenfadado.

... para una cena especial? Usaría nuestra blazer burdeos sin nada debajo cerrándola con un cinturón a la cintura y un pantalón de pinza negro con stilettos altos. Infalible.

Personalmente, ¿cuál es tu look favorito con una americana?

Me encanta combinarla con un cuello vuelto negro, pantalón de piel y sneakers.

¿Cuál es la última combinación ineperada que te ha gustado con una americana?

Hace poco lo llevé con botas cowboy y me encantó el contraste, no es un estilo al que suela recurrir y, sin embargo, ¡me pareció divertidísima la combinación!

¿Qué requisitos debe cumplir una americana para no pasar nunca de moda y ser una buena inversión, de aquí a 20 años?

Contar con un patrón estructurado, un tejido de calidad y unas buenas hombreras. Creo que son las tres claves del éxito para que tu americana favorita sea siempre la mejor opción.

¿Y el peor error a la hora de comprar una americana?

Nunca elegiría una americana de tejido sweater o con elastano, creo que pierde la belleza de la estructura y el porte que tiene una blazer de lana fría.

¿Qué otros básicos configuran tu fondo de armario?

En invierno, jerseys de cashmere y accesorios en piel; y en verano, camisas oxford de estilo masculino y jeans de tiro alto y corte años 80.

Una colección cápsula de trajes... y sudaderas

Desde hace algún tiempo lanzas colecciones cápsula, al margen de las temporadas principales de Primavera/verano y Otoño/invierno. ¿Por qué?

Cada vez creo más en romper con las temporadas y ofrecer prendas que podamos llevar en todas las estaciones. Un blazer es una prenda tan versátil que basta con cambiar un camiseta de algodón por un cuello vuelto para poder llevarla todo el año. La desaparición de las dos temporadas clásicas (primavera/verano y otoño/invierno) se estaba planteando desde hace tiempo por grandes diseñadores, como Giorgio Armani, pero quizás esta situación ha acelerado el proceso. Es un cambio, en mi opinión, necesario para poder concebir prendas de mayor calidad y durabilidad y para a su vez fomentar la sostenibilidad en la moda, produciendo menos pero mejor.

¿Cuál es tu prenda favorita de la cápsula que acabas de presentar?

Me encanta la blazer gris con cuadro ventana burdeos. Es idéntica a una que llevaba mi padre y me conecta con él. Siempre me gusta encontrarle en cada colección.

Además de chaquetas y pantalones de traje, el look característico de Bleis Madrid, la cápsula sorprende con las sudaderas y las gorras. ¿Por qué has decidido incluir estas prendas?

Me apetecía mostrar como puedes llevar un traje de una forma más desenfadada y tremendamente cómoda. Con esta situación parece que los sastres se han quedado en las oficinas y, sin embargo, es una excelente opción para teletrabajar o simplemente para llevar en nuestros momentos de ocio (gym, comidas, cenas con amigas...).

¿Consideras que la sudadera es la prenda que mejor representa el cambio que la moda ha experimentado a lo largo de 2020?

La verdad que es una prenda que consumimos de forma más frecuente este año que en otros anteriores, por su estructura oversize que la hace realmente confortable sobre todo para llevarla en casa. Pero no me gustaría que se perdiera el gusto por arreglarse y combinar este tipo de prenda con una chaqueta elegante, por ejemplo.

¿Cómo llevarías una de tus sudaderas en un look más formal, por ejemplo, para ir a trabajar?

La llevaría con unos pantalones de lana fría con pinzas y un cinturón de piel. Añadiría un botín o un mule con tacón midi.

¿Crees que en 2021 la moda seguirá inclinándose hacia el estilo deportivo, como viene haciendo en los últimos meses, o, al contrario, cuando vuelvan los eventos, tendremos ganas de arreglarnos más?

Yo creo que se quedará el sportwear durante un tiempo, pero sin duda en cuanto podamos hacer algo de vida normal, la gente estará deseando volver a looks más rompedores y estrenar prendas únicas y originales.