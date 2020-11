¿Te atreves con las botas blancas? 10 formas fáciles de incluirlas en tu look

Todavía no gozan de la popularidad de los diseños en negro, marrón o incluso burdeos o verde bosque, pero las botas blancas avanzan posiciones año tras año. Son el complemento perfecto para animar las mezclas sobrias de los días fríos y, siguiendo los trucos que recomiendan los expertos para cuidar el calzado, no hay que preocuparse por posibles daños en el color. Este calzado ya se ha ganado un sitio destacado en el Street Style, donde las expertas más influyentes las lucen con vaqueros y jerséis, pero también con vestidos de inspiración festiva o estilismos blanco total. Entre los diseños con mejor acogida, esta temporada no podían faltar las botas de agua de suela dentada. Tampoco los modelos de puntera cuadrada o las botas slouchy de caña arrugada. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo incluir en tu look las botas altas blancas.

