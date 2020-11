Carrie Bradshaw estaría muy orgullosa del último look de Sarah Jessica Parker

Hay iconos de estilo que, como Lady Di, Jane Birkin o Brooke Shields, permanecen ajenas al paso del tiempo. Pero cuando en vez de una mujer real, es un personaje de la ficción el que sigue marcando tendencia años después, su estilista puede estar seguro de que ha hecho un buen trabajo. Es el caso de Carrie Bradshaw, la escritora a la que daba vida Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York y cuyos estilismos, cuidadosamente escogidos por Patricia Field, siguen inspirando a millones de personas cada día. Desde que la serie dio comienzo en el año 1998 y hasta su último episodio en el año 2004, Carrie fue consolidándose como referente de moda, al parecer, también para la propia Sarah Jessica. Como prueba, el último estilismo con el que la actriz salía de su tienda de zapatos en Nueva York. Todo un guiño a la llamativa estética de la columnista más famosa.

- Las expertas en moda eligen (con la ayuda de Carrie Bradshaw) su nuevo bolso favorito

Sarah Jessica Parker se atreve, como Carrie Bradshaw, se atreve con todo

Quizá seis temporadas encarnándola ha sido el hecho responsable de que Sarah Jessica Paker no consiga desprenderse de Carrie Bradshaw. Y es que la actriz de Sexo en Nueva York no ha parado de rendirle tributo desde que la serie cerró el telón en 2004: con todo tipo de vestidos, sobre todo estampados, con prendas cargadas de brillos y, por supuesto, siempre con taconazos. Aunque hay veces que Sarah sale a la calle con piezas que su personaje jamás hubiera llevado (como una mochila), este no es el caso. Hoy, la actriz se ha puesto unos vaqueros anchos y una de sus botas slouchy más habituales y nos ha recordado mucho a este icónico look de Carrie Bradshaw en la serie.

- Historia de un flechazo: los zapatos 'mary jane' por los que Sarah Jessica Parker ha olvidado los taconazos

Así, tal y como la actriz vistió acorde a las directrices de Patricia Field, es como lo ha hecho hoy Sarah Jessica Parker. Y es que, esta moda de llevar pantalones anchos por dentro de botas más estrechas, de forma que quede ese efecto arrugado, es un gesto muy de principios de los 2000 y a ella le encanta. En en look más actual, Sarah cambia las botas de estilo nieve por unas, de su firma, negras y con brillos. Sin embargo, los pantalones denim tienen características similares y en la galería encontrarás unos asequibles con los que recrear dicho estilismo.