Incluso Kylie Jenner ha cambiado su ropa ceñida por los 'dad jeans' 😲

Ya lo vaticinaron los grandes diseñadores, como Dior, Alberta Ferreti o Balmain, en sus propuestas sobre la pasarela: 2020 iba a ser el año de los vaqueros pero no, ninguno de ellos serían pitillo. Y así ha sido. Este otoño-invierno 2020/21 se ha presentado cargado de novedades tan sorprendentes en su categoría como lo son los vaqueros estilo split o los de pernera bicolor. Sin embargo, cuando lo nuevo se encuentra con lo retro, triunfa aún más. Y ese ha sido el caso de los vaqueros anchos que Kylie Jenner acaba de confirmar como tendencia.

La nueva era del denim está muy clara: los vaqueros anchos priman en la escala de tendencias muy por encima de estructuras más ceñidas como los pitillo. Este corte, de aire noventero, tiene una fuerte presencia en todas las firmas de moda y también en el armario de Kylie Jenner. De hecho, es la segunda vez que la joven billonaria apuesta por ellos y, ambas, los ha combinado con un crop top bien extremo. Esto, probablemente, lo haya hecho para compensar la anchura de los vaqueros protagonistas, dejando que la parte inferior sea tendencia y la superior algo más favorecedora.

¿Cómo conseguir que unos vaqueros anchos favorezcan?

Para empezar, has de asegurarte de que sean de tiro alto/medio. Como ya sabes, este tipo de talles estrechan ópticamente la cintura y alargan las piernas. Por otra parte, elígelos en un tono oscuro que, como los de Kylie Jenner, ayuden a que las piernas no parezcan excesivamente anchas. La pequeña del klan, de momento, los prefiere grises oscuros. En cuanto a la parte superior, tienes dos opciones para conseguir un look favorecedor. La primera es atreverte con un crop top como el de Kylie para contrarestar el efecto oversized y, la segunda y más sofisticada, apostar por un jersey de punto fino que meter por dentro de los vaqueros. En cualquier caso, tú también estás a punto de caer rendida ante los vaqueros wide leg grises oscuros que la propia Kylie Jenner no consigue quitarse.