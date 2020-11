Ester Éxposito, la chica del momento, celebra la moda en FASHION diciembre

A sus veinte años, es la actriz del momento. Tras triunfar como protagonista en la serie Élite, Ester Expósito no ha parado de sumar producciones a su filmografía. Veneno y Alguien tiene que morir han sido sus últimos proyectos en la pequeña pantalla, pero su currículum cuenta con otros tantos éxitos, como por ejemplo convertirse en embajadora de la maison Bulgari. Con las piezas de alta joyería de esta exclusiva firma, la madrileña posa en FASHION diciembre convertida en una diva 3.0 y demostrando algo que nos contaba hace meses: adora la moda y la belleza. Descubre este precioso reportaje y la entrevista que lo acompaña en la nueva revista, ya a la venta por solo 1,90 euros.

A pesar de su juventud, Ester Expósito posee una madurez sorprendente. Es una actriz 100% vocacional, que soñó de niña con lograr el éxito en su profesión, y ya lo ha conseguido. La serie Élite le dio la oportunidad y ella la ha sabido aprovechar. "Dedicarme a la interpretación fue siempre mi sueño. Nunca quise ser otra cosa que no fuera actriz, lo tuve claro desde que era una niña", nos cuenta en la entrevista, en la que también explica que la fama no era su objetivo, sino un "efecto colateral que tiene formar parte de proyectos con gran éxito" como han sido sus últimos papeles. Tampoco era su meta sumar seguidores en redes y ya supera los 26 millones -recordemos que hace un año y medio no alcanzaba los 3, con lo que no hay mejor medida de su imparable ascenso-.

Belleza, talento y carácter son sus argumentos y, cada vez que los despliega, deslumbra. Como en este reportaje, donde comparte plano con fabulosas joyas de la firma Bulgari, a la que, explica, se siente "muy afín por sus diseños e inspiraciones". "Me encuentro muy cómoda e ilusionada trabajando con ellos. Tuve la ocasión de estar en el taller viendo el ‘paso a paso’ y el trabajo y tiempo que hay detrás, y me produjo gran fascinación", afirma en la entrevista que solo encontrarás en FASHION diciembre, donde también nos habla de cuáles son sus piedras preciosas favoritas, de su familia o de cómo planea vivir esta Navidad tan excepcional.

Loading the player...

Pero, además de este espectacular reportaje con Ester, en la nueva revista encontrarás el mejor maquillaje de la temporada con otra de las actrices españolas más reconocidas, Blanca Suárez. Como embajadora de Guerlain, nos muestra algunas propuestas para estar radiante esta Navidad, aunque su gran secreto de belleza no es maquillaje, sino la felicidad. “Me gusta estar bella, me gusta mirar cosas bellas… pero es que la belleza es tan subjetiva… para mí, la tranquilidad es bella, igual que estar feliz", afirma en FASHION. Hiba Abouk, que nos presenta la Colección Crucero 2021 de Louis Vuitton, es la tercera de las intérpretes protagonistas de este número prenavideño en el que también nos encontramos con Alessandra de Osma, que posa con los diseños de la Colección Crucero 2021 de Dior; con Patricia y Andrea Sañés, que de la mano de Audemars Piguet nos explican qué significa para ellas disfrutar de tiempo de calidad; con Inés Domecq y María Palacios, que nos descubren los rincones favoritos de su casa; con Cala Moragas, hija del embajador y expolítico Jorge Moragas y la diseñadora Paloma Tey y estudiante de moda; con la modelo Gara Arias...

Y todas estas chicas, las descubrirás entre las mejores tendencias de moda, belleza y estilo de vida; una selección en la que, en estas fechas, no podían faltar los mejores regalos para disfrutar de una Navidad más casera y muy diferente. Acércate a tu quiosco, #DileHolaAlQuiosco y consigue ya tu revista FASHION diciembre, con todo esto y mucho más, por solo 1,90 euros. Recuerda que también puedes comprar tu ejemplar online para recibirlo en casa, aprovechar las promociones solo para suscriptores y obtener, por ejemplo, 12 números de FASHION por solo 16 euros.