Con blusa o sudadera, llega el relevo de invierno del peto vaquero

El regreso del estilo de los años 90 nos ha traído de vuelta de los pantalones de tiro relajado, de los tops cortos de manga larga o de las sudaderas básicas que quedan genial con americana, entre otras tendencias que triunfaron hace tres décadas. Pero si hay una prenda que ha resurgido en 2020 y sintetiza como pocas el estilo de aquella época es el peto vaquero. ¿O es que se te ocurre una mejor representación del look noventero que Demi Moore en Ghost? Kendall Jenner o Lucy Hale a nivel internacional, y Sara Carbonero, María Pombo o María F. Rubíes dentro de nuestras fronteras, fueron algunas de las referentes que recuperaron el peto denim el pasado verano. Y ahora que llega el frío, la silueta mitad mono, mitad pichi se mantiene, aunque en una versión más cálida: sumándose a la tendencia del efecto cuero.

- La nueva era denim o cuando los vaqueros anchos ganaron a los pitillos

El 'todoterreno' del invierno

Con camisa, suéter de punto o incluso con sudadera, como propone Lucía Bárcena, el peto con efecto cuero se perfila como una de las prendas más fáciles de combinar del invierno, además de ser muy cómoda, por su silueta amplia, y cálida, gracias a su tejido de piel (natural o vegana). Además, como la francesa Camille Charriere demuestra, es más formal que su versión denim, con lo que no solo puedes llevarlo en looks informales, sino que, combinado con una blusa y unos stilettos, consigues un estilismo más serio sin tener que recurrir a las opciones clásicas de un traje o un vestido midi. Y dado que es liso, podrás llevarlo con prácticamente cualquier prenda estampada, especialmente si eliges la opción más vista entre las influencers: en color negro.

La alternativa al negro: con 'efecto ante'

Pero para aquellas que no quieran vestir de negro en invierno, existe una alternativa igual de agradable, el peto con acabado de ante en color natural. Loewe lo propuso en su colección masculina de Primavera/verano 2020, aunque después la actriz Mae Tan, en la imagen, lo adaptó a su propio estilo. Con una camiseta básica y una chaqueta puffy, este look es la mejor prueba de que la moda unisex no es una tendencia tan nueva como pueda parecer. Y es que, realmente, el peto -vaquero en su origen- pertenecía al armario de los hombres, concretamente al de los mineros para los que Levi Strauss creó esta resistente prenda en el siglo XIX. Y tras saltar a los looks de diario, tanto masculino como femeninos, y asumir otros tejidos, ahora es el toque de los acabados con efecto piel los que han vuelto a convertirlos en objeto de deseo.