Hay una sudadera de tendencia que sí puedes llevar a trabajar: los diseños con cuello alto

Se ha convertido en la prenda superventas, y no es (para nada) casualidad. El auge de la ropa cómoda (con el chándal como mejor representante) debido a los cambios que nuestra vida ha experimentado desde marzo ha hecho que la sudadera sea un nuevo básico de fondo de armario. Sin embargo, y aunque las firmas no hacen sino ampliar la oferta semana a semana, todavía hay chicas que se resisten a incluirla en sus estilismos porque la consideran demasiado sport o poco apta fuera de los looks de gimnasio. Hasta que conozcan el siguiente diseño de tendencia, capaz de conquistar incluso a las más sofisticadas y perfecto con vaqueros... ¡o con americana!

Porque, y esto nadie lo negará, la combinación del momento es llevar sudadera con blazer, una mezcla de estilos que renueva el athleisure -llevar ropa de deporte en looks de calle- en una versión mucho más elegante. Pero si el momento "capucha por fuera de la americana" que tanto se ve últimamente en las calles no te convencía, debes descubrir el diseño que ya llevan las chicas que mejor visten y que Zara también ha incluido en su colección. Confeccionada en algodón y con la inigualable comodidad de una hoodie, el gran cambio entre los diseños deportivos y este modelo de tendencia está en el cuello, que ahora se lleva alto, como si de un suéter se tratara.

Zara, H&M o Mango son algunas de las firmas que han lanzado sudaderas de cuello alto recientemente, pero la confirmación de que son tendencia viene de la mano de Bleis Madrid, la firma de Blanca Rodríguez. La diseñadora detrás de las americanas más codiciadas de la capital siempre viste con blazer, pero últimamente hemos visto como las camisetas o blusas que solía llevar bajo la misma, han sido sustituidas por sudaderas de cuello alto. Se trata de un modelo de su nueva colección cápsula, que pronto llegará a las tiendas, disponible en varios colores neutros y fáciles de combinar. Y como ella misma ha demostrado a través de sus looks, gracias al cuello amplio, quedan genial con un traje de chaqueta y pantalón; una combinación nueva y muy cómoda para ir a trabajar.