Mitad chándal, mitad pantalón: la compra de Emily Ratajkowski para estar cómoda en casa y en la calle

Las mezclas en clave comfy siempre han estado presentes en el armario de Emily Ratajkowski, abanderada de los conjuntos de inspiración casual y deportiva en su versión más sexy. Pero ahora que está embarazada de su primer bebé, la comodidad se impone en su armario más que nunca. De momento, los vestidos de punto ajustados pero elásticos se han convertido en una de sus grandes apuestas, coincidiendo así con otras modelos del club baby boom, como Elsa Hosk. Sin embargo, en su último look, compartido a través de las redes sociales, ha dejado de lado los vestidos para apostar por un diseño que podría definirse como un híbrido entre un chándal y un pantalón urbano. Y no, el diseño no forma parte de ninguna marca premamá, sino de Inamorata, el sello que Emily fundó en 2017 y con el que ha conseguido hacerse un hueco entre firmas de bikinis, lencería y, ahora también, propuestas homewear.

Como decíamos, se trata de un pantalón con cintura elástica de talle bajo. En color naranja rojizo, presenta una pernera holgada que no llega a ser del todo oversize pero proporciona gran libertad de movimiento. La propia modelo ha indicado que es un diseño de su firma de ropa, en concreto el pantalón Sierra con fruncido en el bajo y un precio de 71 euros aproximadamente. Junto a su estética deportiva, la creación refleja cierto espíritu urbano y lo imaginamos a la perfección combinado con botines y americanas, redibujando la silueta working tradicional con guiños a las tendencias más poderosas de la temporada. En el caso de Emily, la top se decanta por una fórmula desenfadada y lo luce con zapatillas blancas y un cropped top negro con cuello cerrado. El idilio de la fundadora de Inamorata con este tipo de creaciones de talle bajo no se limita al chándal. Este verano hemos podido verla recuperar los tejanos baggy que arrasaban en los noventa y con pantalones más formales también de cintura baja, un corte que empieza a cobrar peso entre las novedades de las últimas colecciones de otoño-invierno.

Si estás cansada de las apuestas entalladas y buscas alternativas holgadas más allá del ubicuo chándal, inspírate en los estilismos de calle de la modelo, donde no faltan estas opciones de hechuras relajadas más fáciles de llevar de lo que parece. Por otro lado, el pantalón deportivo por el que apuestan, no solo Emily Ratajkowski, sino iconos como Irina Shayk, ofrece muchas más posibilidades de las que parece. De hecho, lo hemos visto incluso combinado con botas altas de tacón, una mezcla que demuestra la versatilidad de un diseño muchas veces limitado al ámbito deportivo.