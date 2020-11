Bermudas en invierno: nuevas formas de llevar bien la alternativa más elegante a la falda

Ya te contamos que, entre las fórmulas de estilo más prometedoras de la temporada, se encuentra la combinación pantalón corto+medias, una mezcla dosmilera que esta temporada se actualiza a golpe de look. Para rendirte a esta tendencia, o para buscar una alternativa a la falda de siempre, integra en tu fondo de armario algunas de las bermudas de invierno más apetecibles del momento. Diseños confeccionados en materiales propios de esta época del año, como el cuero o el terciopelo y pensadas para convertirte en la mejor vestida en cualquier ocasión. La longitud media de estas prendas las convierten en una apuesta apta para looks formales e incluso de trabajo, aunque eso no quiere decir que no tengan cabida en vestuarios más relajados y desenfadados. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo llevar con acierto estas creaciones y presume de piernas también en invierno.

