El minivestido 'vichy' con el que María Pombo marca tripita a pocas semanas de ser mamá

Quedan menos de dos meses para que María Pombo se estrene como mamá, pero la influencer sigue relevando las fórmulas de estilo más prácticas y fáciles de copiar. Su armario cuenta con las prendas más buscadas de la temporada: vestidos de punto, abrigos de cuadros, monos de trabajo... Y también, como veinteañera que es, con vestidos de fiesta que, a día de hoy, solo podemos lucir en la calle y a plena luz de sol. En su último paseo por Madrid con su amiga María F. Rubíes, quien le hizo las fotos, María ha demostrado cómo reciclar un minivestido ajustado para cualquier plan de diario. Lo ha hecho con otras dos supertendencias de la temporada... ¡y marcando tripita con el mejor estilazo!

2020 no está siendo el año que esperábamos, pero eso no implica que la ropa de fiesta tenga que quedarse en el armario. De hecho, llevar minifaldas de cuero, tops ajustados o prendas metalizadas de día, está convirtiéndose en algo bastante habitual. Y lo mismo sucede con esos vestidos que en otro momento hubiéramos dejado para los looks de noche: ahora se combinan con prendas informales para llevarlos en cualquier momento. María Pombo, que últimamente se está consolidando como una de las españolas que mejor viste -¡y encima en pleno embarazo!-, es la última en sumarse a esta forma de vestir, y ha elegido un vestido made in Spain como protagonista de su lookazo.

En pleno mes 7 de embarazo, María ha estrenado un minivestido de cuadros vichy con mangas farol y fruncidos en todo el cuerpo (189,95 euros) que pertenece a la firma Sophie and Lucie, especializada en diseños de invitada. El modelo, muy entallado, marca la tripita de la influencer, que a principios de enero dará a luz a su primer bebé con su marido, Pablo Castellano. Sin embargo, a pesar de ser tan ajustado, gracias al estampado de tamaño mini, estiliza mucho. Para conseguir que este vestido -que antes hubiéramos combinado con taconazo y abrigo largo para un look de fiesta- sea ideal para un plan de día, ha elegido dos supertendencias: un chaleco largo y unas botas cowboy, ambos en negro, uno de los colores del estampado de cuadros. Ha completado el look con un bolso clásico de Chanel, otra pieza que, como el vestido, podemos llevar día y noche.