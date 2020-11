¿Adivinas qué modelo española llevó primero este vestido de 'Emily in Paris'?

Lo de Emily in Paris es un fenómeno que ha superado con creces el distintivo de "serie del momento". En poco más de un mes, la producción de Netflix ha disparado las ventas de boinas -Asos afirma que han crecido un 48% desde entonces-, ha vuelto a poner de moda las cejas tupidas (gracias, Lily Collins)... y, sobre todo, ha conseguido que se hable de moda fuera de los círculos de la industria. Quién más, quién menos ha comentado los looks de la protagonista, su intepretación del estilo parisino desde el punto de vista de una americana y los espectaculares diseños que, capítulo sí y capítulo también, estrena. Y entre estos, hay un vestido que nadie olvidará -no vamos a hacer spoiler, pero es el foco de un momentazo de la serie-, un diseño blanco de Alta Costura firmado por Stephane Rolland con el que, allá por 2017, vimos desfilar a una de las tops españolas más famosas. ¿Imaginas quién es?

La respuesta es tan sencilla como conocer quién ha sido, desde hace años, la musa del diseñador francés: Nieves Álvarez. La madrileña, que suele elegir a Rolland para alfombras rojas tan importantes como los premios Goya, es una de las modelos habituales en las presentaciones de Alta Costura del modisto y siempre la vemos bien en el front row, bien sobre la pasarela. Y en el desfile de Primavera/verano 2017, Primavera/verano 2017, celebrado en enero de ese mismo año en una galería de arte de París, fue la encargada de presentar un maravilloso vestido asimétrico que más de tres años después ha vuelto a enamorar al mundo.

"Perdona Emily, yo lo llevé primero", ha escrito Nieves Álvarez en sus redes junto a una comparativa de su caminata sobre la pasarela y el momento en el que Emily aparece en la serie con lo que, en el mismo post, ha bautizado como "el VESTIDO". El diseño asimétrico y mini cuenta con detalles arquitectónicos sobre líneas limpias y minimalistas, un contraste que caracteriza tanto el trabajo de Stephane Rolland como el estilo de Nieves. Por eso resulta más que comprensible que ella fuera la elegida para defender en París este precioso vestido que ahora Lily Collins y la fantástica estilista de la serie, Patricia Field, han recuperado en la pequeña pantalla en el episodio 9 de la primera temporada Emily in Paris. Hace unas horas, Neflix confirmaba que lanzará una segunda parte de la exitosa serie; la fecha de estreno aún no se conoce, pero lo que podemos dar por seguro es que la moda, gracias a diseños como este, seguirá dominando cada escena.