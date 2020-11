Con vaqueros, falda e incluso chándal: las claves de Irina Shayk para llevar botas altas en cualquier look

Su estilo ha evolucionado de manera llamativa en los últimos tiempos, con mezclas de alto impacto alejadas de las apuestas seguras que, sin embargo, Irina Shayk logra defender a la perfección. Pero, si bien en el armario de la modelo no faltan las propuestas menos convencionales, también cuenta con un nutrido fondo de armario. Las botas altas son uno de los básicos de invierno que no faltan en su vestidor y este calzado, junto sus inseparables combat boots, se ha convertido en uno de los zapatos comodín con los que completar cualquier tipo de estilismo. La top apuesta por estos diseños a la hora de llevar vaqueros, vestidos, pantalones cortos e incluso chándal, dando el visto bueno a fórmulas de estilo atípicas y perfectas para dar un respiro a los looks más habituales.

En su última salida por las calles de Nueva York, Irina ha optado por actualizar una combinación atemporal añadiendo toques de tendencia que funcionan muy bien en este vestuario urbano. La maniquí ha vuelto a apostar por los vaqueros de tiro bajo con un modelo de Chrome Hearts en colaboración con Levi's, una pieza de lujo con cruces bordadas con la que ya ha sido fotografiada en otras ocasiones. Para potenciar ese aire dark que proporcionan los tejanos, Irina ha añadido como prenda superior un body tipo corsé en color negro y un abrigo largo de cuero, de Nanushka que podría incluirse entre esas prendas que han dado el salto del cine a la moda por su parecido con los diseños de inspiración Matrix. En este caso, ha optado por unas botas altas muy cómodas, un diseño plano con cierre de cordones y estética militar. La elección perfecta para completar conjuntos urbanos y cómodos sin necesidad de apostar por las zapatillas o los botines clásicos. De esta manera, la top mira hacia las tendencias con una de las compras clave de la temporada en materia de calzado.

Igual que Sarah Jessica Parker, que parece haber encontrado su modelo preferido con las botas slouchy de caña arrugada, Irina se ha rendido a este tipo de creaciones con cierto espíritu noventero. Aunque suele variar a la hora de llevar botas altas, en uno de sus últimos conjuntos se decantó por un sobrio modelo grisáceo con tacón media y caña ligeramente arrugada. Lo más llamativo fue que lució las botas con un conjunto de chándal de terciopelo. Un diseño de la última colección de Skims, la firma de Kim Kardashian, en colaboración con Paris Hilton, abanderada de estas creaciones deportivas en los primeros años de los 2000. Con esta arriesgada mezcla, Irina da un nuevo significado al look comfy y demuestra que el contraste de estilos siempre es una buena idea a la hora de sorprender.

Las otras botas altas que no faltan en su armario son de agua, en color blanco roto con puntera y logo en negro. Chanel es la firma detrás del diseño y uno de los sellos que ha contribuido a que esta temporada las botas de lluvia se hayan convertido en todo un hit de estilo. Igual que muchas expertas en moda, Irina ha sucumbido a la fórmula de estilo más cómoda al llevar este calzado todoterreno con vestidos y faldas. Si todavía no has dado con LAS botas altas perfectas, esas que poder seguir usando año tras año y fáciles de llevar con todo el armario, las tres versiones que luce Irina Shayk pueden encajar con lo que buscas.