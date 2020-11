Hay un gesto de tendencia que te permitirá ahorrar en ropa y complementos durante todo el invierno

Primero fue el jersey-bufanda, ese diseño de silueta desestructurada que vimos desfilar en el Street Style el pasado año y ahora, la tendencia va un paso más allá, convirtiendo el jersey de lana más sencillo del armario en un complemento más. El gesto de tendencia que comienza a repetirse entre estilistas, expertas y prescriptoras te permitirá actualizar el más simple de los estilismos sin invertir en ropa, una fórmula ideal para ahorrar en moda y renovar tus conjuntos de calle habituales en cuestión de segundos. Dando una nueva vida a los imbatibles jerséis de invierno que ocupan el fondo de armario, esta prenda ahora se lleva también sobre los hombros, anudada de manera informal y en algunos casos haciendo las veces de bufanda. Tomando como referencia los trucos de las expertas, analizamos cómo acertar con esta tendencia.

En primer lugar, no inviertas en propuestas de diseño especial, lo mejor es sucumbir a opciones lisas y atemporales que, seguramente, ya tengas en el armario. La influencer Emelie Natascha, en la imagen superior, se decanta por llevarlo en los hombros, atado bajo el cuello y de la forma más tradicional, haciendo un guiño a la estética preppy. Un toque final inesperado con el que logra animar un estilismo casual integrado en su totalidad por básicos ajenos a las tendencias. En esencia, esta manera de lucir el jersey puede ser entendida como una alternativa a la bufanda de siempre. Como decíamos, la tendencia no es la prenda, sino el gesto, la forma de llevarla. La prescriptora de estilo sueca Matilda Djerf, un perfil al que seguir si buscas ideas para acertar en invierno, también se rinde a esta fórmula. En su caso, sorprende con un look más equilibrado, formado por un traje ancho de chaqueta y pantalón que completa con un jersey ancho en gris oscuro, lucido a modo de bufanda sobre los hombros.

- El jersey que falta en tu fondo de armario es tipo polo y con cremallera

Como es lógico, estos jerséis anchos y atemporales funcionan con casi todo el armario, en especial con las apuestas informales. No obstante, como ha demostrado Matilda Djerf con su look y como reafirman algunas de las invitadas más influyentes de las grandes semanas de la moda, también hay cabida para este gesto de tendencia en estilismos de vestir. La reputada experta en moda Eva Chen, lo integra en un sofisticado dos piezas de efecto cuero y la directora de compras de Moda Operandi, Lisa Aiken, hace lo propio al llevar sobre los hombros un jersey ancho en beis, junto a una americana, un pantalón deportivo y unos elevados zapatos de tacón.

Como prueba de que esta tendencia promete convertirse en hit de estilo muy pronto, encontramos la presencia que este tipo de combinaciones tiene en el universo digital y el Street Style, pero también entre las creaciones de muchas marcas asequibles. En Zara, Mango o &Other Stories, los jerséis más apetecibles son de líneas relajadas y con vocación de básicos, perfectos para lucir sobre los hombros. Después de los pendientes desparejados como fórmula con la que ahorrar en accesorios, con este gesto de tendencia parecerá que estrenas look cada día.