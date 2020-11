Botas altas y pantalón: las nuevas combinaciones de la mezcla todoterreno del invierno

Las botas altas de caña arrugada, bautizadas como slouchy y aprobadas por iconos como Sarah Jessica Parker, son solo uno de los diseños de tendencia que las expertas en moda incorporan en sus looks todoterreno del invierno. Este calzado de caña alta no pierde protagonismo esta temporada, y demostrando su versatilidad casi ilimitada, lo hemos visto combinado con vaqueros, pantalones sastre e incluso mallas. El binomio botas altas y pantalón nunca falla y, de acuerdo con los complementos que se integren en cada look, funciona en casi cualquier plan, del más informal al más sofisticado. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION las nuevas fórmulas de estilo vistas en el Street Style con las que llevar con acierto las botas altas más apetecibles del Otoño-invierno 2020-2021.

