¿Con qué 'royal' española ha conectado María Pombo su último look premamá?

María Pombo se encuentra ya en la recta final de su embarazo, y es que la influencer acaba de entrar en el octavo mes de gestación. Sin embargo, eso no impide que continúe haciendo gala de su característico estilo y compartiendo día a día sus looks con su más de millón y medio de seguidores. Aunque estos últimos meses ha demostrado no tener miedo de enfundarse en diseños entallados que potencian su barriguita, por lo general sus conjuntos premamá han estado caracterizados por prendas oversize que disimulaban sus curvas. Curiosamente, una de sus últimas elecciones otoñales, protagonizada por un abrigo asequible, ha conectado con una royal española.

Minivestido premamá

María ha escogido un acertado minivestido de cuello cisne confeccionado en punto camel con el que dejaba sus piernas al aire y lo ha acompañado de un abrigo estampado que es pura tendencia y triunfa entre expertas en moda y damas reales. Se trata de un diseño de corte clásico, solapas frontales y largo 3/4 que agrega doble botonadura frontal. Su punto diferencial es el estampado Príncipe de Gales en combinación de tonos grises, blancos y detalles rojos. Está firmado por la casa española Springfield, de la que la influencer es imagen desde hace unos años, y actualmente se encuentra rebajado a 49,99 euros. Para rematar, lo acompañaba de un bolsito bandolera de piel con efecto cocodrilo en tono marrón.

Estilo real

Esta apuesta recuerda inolvidablemente a uno de los últimos estrenos de la princesa Leonor. El pasado 17 de octubre, tanto la heredera al trono como su hermana Sofía acompañaron a sus padres, los reyes de España, a Somao con motivo de la entrega del galardón 'Pueblo Ejemplar' como parte de los Premios Princesa de Asturias. Para la cita, que requería una imagen más relajada y cómoda sin dejar de lado la sofisticación propia de la realeza, la primogénita llevó un abrigo casi idéntico al de María Pombo, firmado precisamente por la misma marca española.

En su caso, en lugar de contar con patrón de cuadros, posee el que es otro de los estampados claves del otoño: el de pata de gallo que tantas veces ha llevado su madre, la reina Letizia. Al igual que la influencer, lo combinó con prendas básicas de fondo de armario, aunque en vez de apostar por un vestido se decantó por un jersey fino de cuello redondeado, pantalones oscuros de corte recto y deportivas blancas de cordones.