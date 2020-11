Kim Kardashian desvela su mayor antojo: un famoso 'snack' de chocolate

Si hay una estrella que vive el ejercicio con una disciplina casi militar, esa es Kim Kardashian. ¿No nos crees? Pues nos consta que lo primero que hace la empresaria en su día a día es deporte, llegando a realizar sus entrenos ¡incluso a las 6 de la mañana! Aunque claro, es el 'precio' de que, a sus recién cumplidos 40 años (la doble fiesta de celebración tuvo lugar hace apenas unas semanas) tenga un físico tan espectacular. Ejercicio aparte, la empresaria procura llevar una dieta muy saludable, por lo que su alimentación se basa en productos sanos y nutritivos. Es algo que no solo mostró en el programa Keeping up with the Kardashians, cuando aparecía tomando aquellos gigantescos recipientes de ensalada, también deja entrever en algunas de sus publicaciones mostrando algunos de los productos que no faltan en su día a día: muchas verduras, proteínas magras y, para sorpresa de sus fans, carbohidratos. Especialmente la batata, tubérculo al que recurre tanto antes como después de entrenar. Pero, ¿significa eso que la estrella de televisión se resiste por completo a la tentación de picar algo menos sano?

Aunque la mayor parte del tiempo Kim se mantiene completamente alejada de elecciones poco saludables (no olvidemos que estamos hablando de la misma persona que tomó la misma ensalada durante un año entero), lo cierto es que también se permite ciertos caprichos gastronómicos. Algo que tiene en común con sus hermanas ya que, cada vez que lanzan algún producto nuevo, suelen mandarse golosinas de todos los colores y formas. Pero además, con sus últimas publicaciones, hemos descubierto que tenemos algo más en común con la creadora de KKW Beauty: le encanta el dulce -algo que habría heredado su sobrina Stormi-. Y no cualquier tipo, sobre todo el chocolate. Dentro de los brownies, cupcakes o batidos con este ingrediente, hay una versión a la que no puede resistirse.

Amor por el chocolate

Lo que difícilmente podíamos imaginar es que a Kim le pierde una golosina que tiene poca cabida en las dietas: ¡los lacasitos! La empresaria ha admitido a sus seguidores que las pequeñas chocolatinas son su perdición. Eso sí, no de cualquier manera. Y es que la forma de 'cocinarlos' es la que hace que no se resista a ellos. Lo que la magnate del maquillaje hace es calentarlos previamente unos pocos segundos de forma que el chocolate del interior se reblandece. Una vez atemperados, rompe la cobertura de azúcar y se los toma.

Grageas al estilo Kim

En su propio perfil, Kim ha compartido su capricho de la semana indicando a sus fans cómo hacer que las grageas resulten tan adictivas. "Los he derretido. Nunca me canso" decía Kim mientras mostraba su arsenal de dulces de colores. "No sé por qué me gusta romperlos antes. ¿Sabéis que es mi snack favorito? Se funde en la boca", confesaba mientras disfrutaba de su merienda. De esta manera, si algo deja claro es que obsesionarse con una planificación demasiado estricta tampoco es buena idea. Si por lo general, el estilo de vida es saludable, pequeños antojos, como el de la empresaria, no tienen por qué se contraproducentes.