Uno de los últimos vestidos del armario 'royal' de Meghan Markle está ahora rebajado

Aunque es 'bobo' la palabra más usada para referirse al estilo de Meghan Markle (término que se refiere a la mezcla entre estética francesa y bretona), nuestra preferida es -y será siempre- 'camaleónico'. Y es que su armario se adapta a cualquier situación, ya sea la vida de actriz en Canadá o bien ejerciendo de duquesa de Sussex durante su estancia en Reino Unido. Desde que se mudó con el príncipe Harry a Estados Unidos, atrás han quedado esos momentazos en los que sus apariciones quitaban el aliento a las amantes de la moda. Las creaciones exclusivas dignas de alfombra roja apenas forman parte de su nueva vida, una etapa en la que la solidaridad y el activismo le llevan a elegir looks mucho más prácticos que, siendo sinceras, son los que realmente nos pondríamos en nuestro día a día. Pero eso no quita que podamos seguir soñando con sus vestidos de fantasía. Este domingo, en concreto, estamos recordando el que fue uno de los más reveladores de su época como royal, ya que -prepárate- está rebajado.

- ¿Ha encontrado Meghan Markle su particular versión del 'revenge dress' de Diana de Gales?

Sí, has leído bien. Todavía no es Black Friday pero los descuentos ya están empezando a hacer acto de presencia. Y nos encanta que hayan decidido pasarse por el ropero más lujoso de Meghan. En concreto, el vestido que ha visto cómo su precio descendía, es, al mismo tiempo, uno de los más peculiares y con mensaje, ya que fue el que llevó en uno de sus últimos eventos como royal. Fue el pasado 7 de marzo cuando, acompañada del príncipe Harry, acudió a un festival de música en el Royal Albert Hall de Londres. Y si decimos que no es un vestido como los demás, se debe en primer lugar, al color.

El color de la fuerza y el poder

Ya que el rojo es un tono que se relaciona con el poder, la fuerza o la valentía es imposible no llegar a la conclusión de que se despedía de su etapa como parte de la realeza británica con determinación. Firmado por Safiyaa y bautizada como Kalika, el vestido largo con detalle en forma de capa representa a la perfección el estilo de la firma: idear creaciones resistentes al paso del tiempo que potencien la figura, pero, al mismo tiempo, como pone en la web, "hacer que las mujeres se sientan fuertes y seguras". Esto habría sido algo de lo que también se habría beneficiado Meghan, ya que siendo uno de sus últimas citas como royal, habría sido consciente de que tanto su presencia como el look iban a ser analizados hasta el mínimo detalle.

Una pieza atemporal

La elección del vestido de silueta columna no había podido ser más acertada. Al ser una creación tan minimalista, de líneas puras, Meghan se aseguró de que todo el protagonismo se lo llevara el significado del color. 8 meses después, la pieza sigue siendo un modelo de tendencia que se podría llevar para cualquier cita de altura, de ahí que resulte tan interesante la bajada del precio. Si en aquel momento, costaba 1.499 euros, actualmente rondaría los 1.317 (además, hemos comprobado que está disponible en todas las tallas). Es decir, una rebaja de 182 euros acerca a sus seguidoras el que es uno de sus modelos más significativos e inolvidables.