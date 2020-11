Hay algo en lo que Gigi y Bella Hadid han salido (y mucho) a su padre

Hasta hace nada, Gigi y Bella Hadid prácticamente vivían dentro de la pasarela (sí, sus fotos echándose una siesta reparadora entre desfile y desfile lo demuestran). No nos extrañaba para nada que, tan pegadas a las últimas novedades de la industria, sus looks causaran furor entre sus seguidoras. Pero hemos llegado a la conclusión de que no se debe únicamente a su profesión, tan relacionada con la moda. Resulta que en su propia familia tenían donde fijarse a la hora de relacionarse con el armario. Y no, no es Yolanda quien se convirtió en referencia para las hermanas modelos, sino su padre, Mohamed Hadid, que, a día de hoy continúa siendo todo un icono de estilo para sus hijas.

En su última cita familiar, el empresario salió a comer por Los Ángeles con sus dos hijos pequeños, Bella y Anwar (desde que dio a luz, Gigi prefiere relacionarse lo menos posible para evitar que su pequeña se contagie). Y, por mucho que el look de la maniquí nos llamó la atención -es la mezcla perfecta para los meses fríos-, hay que reconocer que tiene a quien salir. En este caso, parecen el ejemplo del clásico proverbio 'de tal palo tal astilla', porque el gusto de su padre es impecable, es todo un trendsetter.

Flechazo por los mismos zapatos

Curiosamente, ambos apostaron por el mismo punto de partida al llevar unos pantalones negros, el básico que funciona todo el año y hace siempre tipazo (¿en serio todavía no tienes un par en tu armario?). Si Bella lo combinó con una camiseta estampada y blazer de cuero en marrón, dos prendas que se combinaban con sus monster sneakers, Mohamed apostó por una camisa a juego, mocasines -calzado que también apasiona a su hija- y, el plato fuerte: un cárdigan azulado con bordados naturalistas de flores e insectos.

Fashion daddies

Eso de que son las madres las únicas en influir en el estilo de sus hijos, cada vez pasa en menor medida. Sobre todo si tenemos en cuenta que, la cantidad de hombres que se enamoran de las tendencias y viven la moda con auténtica pasión, crece día a día. Es más, no tenemos dudas de que el propio Fedez -el marido de Chiara Ferragni-, Mariano Di Vaio o Pablo Castellano van a ser fuente de inspiración para sus pequeños con sus respectivos armarios. Aunque no nos hace falta alejarnos del círculo de los Hadid para llegar a esa conclusión. Zayn Malik ya apunta maneras.