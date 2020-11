Kendall y Kylie Jenner han hecho las paces, después de un mes sin hablarse

Los últimos capítulos de Keeping Up With The Kardashians están dando mucho que hablar. El reality, que tras 19 temporadas ha anunciado su fin, está emitiendo información de lo más interesante para los fans de las hermanas. El confinamiento, el contagio de Khloé Kardashian, la infidelidad hacia esta, la escandalosa pelea entre Kim y Kourtney y, por supuesto, la reciente y gran discusión entre las pequeñas de la familia, Kylie y Kendall Jenner.

Kendall y Kylie Jenner se reconcilian tras su pelea más sonada en todo el mundo

¿Recuerdas cómo las hermanas Jenner tuvieron la mayor de las discusiones por culpa de un estilismo? Pues después de eso, las cosas no mejoraron ni un poco. Tras su vuelta de Palm Springs, donde se habría producido el altercado, Kendall pidió a Kylie que la llevara en coche a su casa y esta se negó. Ante ello, las hermanas comenzaron a tener una pelea que llegó a lo físico. Tras la misma, que acabó con Kendall en una gasolinera, la modelo aseguró: "No voy a volver a hablar con Kylie en mi vida. El hecho de que sea mi hermana y mi sangre y reaccione así es realmente triste". Y así lo han cumplido ambas, durante un mes.

Sin embargo, y después de tantos días sin una palabra entre la una y la otra, Kris Jenner y Khloé Kardashian decidieron poner fin a la situación: "Kendall me ha contado que Kylie y ella llevan sin hablarse mucho tiempo y me pone muy triste porque no es así como operamos. Kourtney y Kim se pusieron como leonas la una con la otra y unos días después se fueron juntas a Amernia", comentaba Khloé en los totales del reality. Ante ello, pidió a su madre ayudar a reconectar a las pequeñas de la familia que, a pesar de seguir enfadadas la una con la otra, habían intercambiando comentarios en redes sociales. Kylie subió una foto de ambas y cuando Kendall preguntó "¿No estamos peleadas?", ella respondió "Sí, pero mi pecho está muy bonito en esta foto".

Finalmente, Kendall llamó a Kylie tras leer un pasaje de un libro que animaba a dejar atrás el orgullo: "Antes de que Kylie y yo nos peleáramos, me enseñó un muy buen libro en el que hay un párrafo entero sobre el orgullo y cómo es simplemente una extensión del miedo. Y me recordó a nuestra discusión, porque las dos somos muy 'alfas' y unas chicas fuertes", confesaba la modelo. "Todavía no hemos hablado y ha habido momento en los que pienso que debería actuar como la mayor y hablar con ella, pero también hay momentos en los que pienso que esa labor le corresponde a Kylie". Finalmente, Kendall la llamó:

"Cuánto tiempo sin vernos", le dijo en cuanto Kylie cogió el teléfono. "Solo quería decirte que pienso que esa noche se nos fue un poco de las manos y creo que me sentía confundida por mi prate porque nunca hablamos de que me ibas a llevar a casa hasta el último momento, así que creo que hemos tenido mala comunicación", le dijo Kylie. "Obviamente, nunca haría nada que pudiera hacerte daño y fue muy loco y nunca debimos llegar a ese punto", continuó. "Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy como en shock por todo lo que pasó", respondió Kendall.

Después, Kendall confesó en los totales: "Kylie y yo nunca hemos estado tanto tiempo sin hablarnos. Normalmente lo hacemos cada día así que me alegro de que esto haya acabado. Podemos pelearnos y decirnos cosas feas pero al final somos hermanas y nos queremos mucho. Es mi "partner in cirme", siempre lo ha sido, durante toda mi vida, y eso nunca va a cambiar". También Kylie expresó su alivio: "Estoy muy feliz de que Kendall y yo hayamos puesto puento y final a esta pelea. Se nos fue de las manos y yo quiero a mi hermana. No había necesidad de estar tanto tiempo sin hablar".