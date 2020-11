La sudadera es el relevo de la camisa blanca y la prenda clave para renovar tu look

No es de extrañar que después de que el chándal y las zapatillas pasaran del look de gimnasio a formar parte habitual de nuestros estilismos de calle, ahora sea la sudadera la nueva prenda de inspiración deportiva que se ha colado en el armario en clave casual. Las expertas en moda más fotografiadas del Street Style han encontrado en estos diseños versátiles la alternativa a la convencional camisa blanca. Una propuesta que refuerza la estética comfy y que, aunque no lo parezca, también puede formar parte de estilismos formales. De hecho, una de las fórmulas de estilo más recurrentes consiste en lucir la sudadera con americana, un nuevo binomio que cada vez conquista a más chicas cansadas de la clásica silueta working. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION las nuevas formas de incorporar la sudadera en tus looks de lunes a domingo, ya sea para estar en casa o en la calle.

Loading the player...