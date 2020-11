Lleva el pantalón negro igual que Rocío Crusset y parecerá que siempre estrenas look

El fondo de armario de la modelo Rocío Crusset es uno de los más funcionales y completos del universo digital. A diferencia de otras compañeras de profesión seguidoras de las tendencias más efímeras, Rocío opta por mezclas en clave minimalista y atemporal que, lejos de resultar simples, adquieren un aire especial y cool. Además de las americanas, una de las prendas comodín que más se repiten en muchos de sus estilismos de otoño-invierno son los pantalones negros en todas sus versiones. Desde la alternativa a los vaqueros clásicos que permiten sumar dosis de sofisticación a cualquier look informal, hasta los tejanos oscuros que ayudan a equilibrar conjuntos más elaborados. Tomando como referencia sus últimos vestuarios, repasamos los trucos de estilo para llevar estos pantalones versátiles de lunes a domingo.

Vaqueros negros y mezcla de estilos

Cualquier amante de los estilismos total black estará de acuerdo en que estas mezclas monocolor no son precisamente llamativas. Rocío consigue restar sobriedad a esta apuesta en la que los vaqueros negros de corte pitillo son la prenda principal. Jugando al contraste de estilos, la sevillana integra en este look urbano una americana clásica de líneas amplias y unas botas de estética militar que potencian esa mezcla entre imprescindibles del armario working y básicos del estilo casual. Los complementos (gafas de sol clásicas y bolso de Chanel) hacen el resto y dan lugar a un look todoterreno idóneo para resolver cualquier duda de estilo cuando no sepas qué ponerte.

Pantalón fluido y americana XL

Además de los vaqueros negros, Rocío también tiene pantalones oscuros confeccionados en materiales más formales, como este diseño fluido de tiro alto. Una opción que encaja a la perfección para ir a trabajar, ya sea en la oficina o desde casa, dando un respiro al ubicuo pijama. Fiel a las combinaciones de estética effortless, la modelo no se complica y acierta de pleno al lucir estos pantalones fluidos con una sencilla camiseta básica, una prenda atemporal que, al lucirse con la americana XL, ayuda a introducir un toque de tendencia al look. Un conjunto que se puede completar con zapatillas blancas, sobre todo si se busca hacer un guiño al nuevo comfy, con botines o botas militares.

En un dos piezas

La última fórmula de estilo que podemos extraer del armario de Rocío Crusset es quizá la más sencilla. La modelo se ha dejado conquistar por las nuevas propuestas que reinventan la sastrería femenina, diseños que inundan las colecciones de la nueva temporada. En este sentido, no es raro ver a la modelo con sofisticados conjuntos dos piezas, donde el pantalón de vestir negro es una parte imprescindible de la combinación. Atenta a las novedades que trae cada estación, en su armario también hay tesoros vintage, como esto conjunto de americana y pantalón de Dolce&Gabbana. La manera más fácil de acertar con un pantalón negro, perfecta para esos planes más especiales o, combinado con los accesorios y el calzado adecuado, para aprovechar un día libre de compras, en el museo, el cine o simplemente para pasear.