Las chicas de 'Élite' vs el clan Kardashian, a la conquista de la moda internacional

Desde que Rosalía consolidara su éxito fuera de España, han sido muchas las supermodelos y personajes internacionales que han caído rendidos a sus encantos. Más allá de su ya más que consolidada amistad con Kylie Jenner, la cantante ha ido ampliando su círculo de amigos con contactos de lo más influyentes, llegando a convertirse incluso en inspiración para firmas de moda internacionales como Moschino, que utilizó su música para presentar su colección para la temporada primavera-verano 2020, o Balmain, que recientemente ha sumado su nombre a su listado de embajadoras. Un gusto por las raíces españolas que parece haber conquistado al director creativo de la casa, Olivier Rousteing, quien ha caído rendido a los encantos de otra actriz procedente de nuestro país: nada más y nada menos que Ester Expósito.

Este fin de semana, el diseñador ha compartido en sus redes sociales una fotografía de la actriz ataviada con un vestido de la última colección de la marca. "ESTER 💖", comentaba el director creativo junto a la misma, dejando claro su admiración por la joven protagonista de Élite. Sin embargo, no es la única mujer que se ha ganado la admiración de la firma. Su colega de profesión y compañera en la producción de Netflix, María Pedraza, también se ha ganado una mención en las redes sociales de la marca a raíz de un posado con un minivestido azul con manga abullonada, fruncido en la cintura y estampado de leopardo. Y, aunque no es la primera vez que vemos a María con un diseño de Olivier Rousteing -la actriz acudió como invitada en el desfile celebrado en septiembre de 2019 para presentar la colección primavera-verano 2020-, sí es la primera ocasión en que consigue una mención por parte de la marca.

Una inclusión por parte de las actrices españolas en el punto de mira del diseñador que podría poner en peligro el estatus de las hermanas Kardashian-Jenner, amigas, musas y grandes admiradoras de los diseños de Olivier Rousteing. Y es que, la relación de las hermanas con el director creativo ha sido muy estrecha desde hace años, llevándolas a convertirse en imagen de muchas de sus campañas y vistiendo sus diseños en numerosas ocasiones. Tanto es así, que recientemente el creador nombró oficialmente a Kim Kardashian como una de las musas de Balmain.

En palabras del propio diseñador, según él mismo escribió junto a una fotografía de la empresaria: "Me siento tan orgulloso 🖤 Cuando vi a Kim con el diseño monogram original creado por el Señor Pierre Balmain en 1970 me sentí tan orgulloso. El mundo ha cambiado y desde luego mucho más a lo largo de este año pero hay cosas que duran para siempre. El Señor Pierre Balmain tenía sus musas y yo tengo la mía. Sus musas desde Brigitte Bardot a Josephine Baker le mostraron siempre amor, apoyo y amistad. Hoy Kim es una de mis musas y es y será parte de la historia de la marca al igual que los iconos que he mencionado y parte de la historia de la moda".

Pero las actrices españolas no son las únicas que han entrado en el radar del diseñador. Jorge López, su compañero de reparto de la tercera temporada de Élite, también está presente en el muro de Instagram de Olivier Rousteing, junto al texto "🖤 Jorge/Balmain". Más concretamente, una imagen del actor durante el desfile de la temporada primavera-verano 2020/2021 que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en París. Curiosamente, otro de los actores de la serie, Aaron Piper, se convirtió recientemente en embajador de Jacquemus, un hecho que demuestra el impacto a nivel internacional de la producción de Netflix. Pero, ¿hasta dónde llegará ese impacto? ¿Conseguiran las chicas de Élite robarle el puesto a las hermanas más famosas del panorama internacional? Tendremos que esperar para comprobarlo.