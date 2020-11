La noticia de Beyoncé que ha pillado por sorpresa a sus fans

Conocida como Queen Be en el mundo entero, Beyoncé es una de las artistas mejor pagadas del mundo. Desde que subió al primer escenario a los 15 años, la cantante no ha parado ni un segundo. Entre conciertos, producciones cinematográficas y hasta diseños de moda, la polifacética celebrity siempre ha tenido una agenda de lo más saturada. Sin embargo, y tal y como ella misma ha confesado en una entrevista, quizá haya llegado el momento de darse un respiro. Muy a pesar de sus fans, Beyoncé ha tomado una decisión que, a corto o largo plazo, afectará a su carrera.

- ¡Misterio resuleto! Así es Beyoncé cuando no usa extensiones ni pelucas

Beyoncé quiere darse un respiro y aparcar su carrera durante un tiempo

De todas las cantantes que existen en el mundo, es objetivo confirmar que Beyoncé es una de las más consolidadas. Presente en la lista Forbes de esta categoría años tras año, la cantante solo ha bajado en ritmo cuando el confinamiento se hizo realidad en el mundo entero. De hecho, fue un momento clave para ella, según ha confesado, para poder tomar una de las decisiones más importantes de su carrera: Darse un respiro. "He valorado mucho este timpo con mi familia y mi nuevo objetivo es bajar el ritmo y dejar atrás las cosas estresantes que suceden en mi vida. Llegúe a la industria con 15 años y he crecido delante del mundo entero y me he visto obligada siempre a hacer proyectos sin parar", contaba a los entrevistadores.

- Beyoncé anima a sus fans a hacerse veganos a cambio de entradas para sus conciertos

En este sentido, la cantante de Single Ladies ha confesado estar "oficialmente preparada para un descanso", por lo que sus millones de seguidores alrededor del mundo tendrán que esperar un tiempo para volver a verla bajo la luz de los focos. "Lancé Lemonade durante el Formation World Tour, di a luz a mis gemelas, actué en Coachella, dirigí Home Coming, me volví a ir de tour con Jay, luego vino Black is King, All Back-to-Back..." cuenta Beyoncé. "Ha sido todo muy duro y frenético. He pasado mucho tiempo centrándome en construir mi legado y representando a mi cultura de la mejor manera posible. Pero ahora he decido darme permiso a mí misma para centrarme en mi felicidad". Y, con estas declaraciones, la artista se despide, momentáneamente, de su ajetreada vida pública hasta no se sabe cuándo.